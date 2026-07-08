Capturan a sicario acusado de disparar a conductor de rapidito en Comayagüela

Comayagüela, Honduras

La Policía Nacional capturó este miércoles a un hombre señalado como sospechoso del asesinato de un conductor del transporte público, quien fue atacado a balazos mientras realizaba su jornada laboral en una zona de Comayagüela .

El detenido fue identificado como Brayan Enrique Oliva Moradel, de 34 años, originario y residente del Distrito Central, Francisco Morazán.

Las autoridades informaron que el sospechoso es requerido por suponerlo responsable del delito de homicidio en perjuicio de Juan Carlos López Flores, de 24 años, quien trabajaba como motorista de una unidad de transporte público.

El crimen ocurrió cuando Flores conducía un autobús de la ruta Mateo–Tapias–Mercado, en la tercera avenida de Comayagüela, donde laboraba desde hace más de tres años.

De acuerdo con las imágenes que circularon en redes sociales, el conductor quedó tendido sobre el pavimento luego de recibir varios impactos de bala, mientras esperaba ayuda de las personas que transitaban por el lugar.

En el video se observa al joven gravemente herido, pidiendo auxilio tras el ataque armado, mientras algunos vehículos continuaban su marcha por la zona.