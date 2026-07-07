Ante riesgo sísmico aconsejan revisar puente Bermejo y el paso a desnivel al aeropuerto

San Pedro Sula, Honduras.

La pregunta sobre qué tan preparada está San Pedro Sula ante un evento sísmico, abrió un debate que a criterio de los especialistas, no debe quedarse únicamente en las nuevas edificaciones o en la existencia de normas de construcción, sino también en revisar aquellas estructuras que forman parte de la vida diaria de la ciudad y que, por su antigüedad o falta mantenimiento, podrían representar un riesgo para la población. Representantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (Cich) el Colegio de Arquitectos consultados por LA PRENSA coinciden en que la prevención también debe incluir peritajes en puentes, edificios antiguos, viviendas en zonas de riesgo y obras públicas. Esto no con el objetivo de alarmar a la población, sino como una medida que consideran necesaria en una ciudad que sigue creciendo y que se encuentra expuesta a eventos naturales como inundaciones, sismos y los recientes socavones que se han registrado en la ciudad. Uno de los expertos que plantea esta necesidad es el ingeniero estructural Orlando Avendaño, quien explicó que la ciudad ha avanzado en el diseño de nuevas edificaciones, en las que ahora se toma en cuenta la carga sísmica y otros criterios que permiten construir estructuras con mayor resistencia o capacidad de respuesta ante fenómenos naturales.

Sin embargo, advirtió que la situación puede ser distinta en edificaciones antiguas o levantadas hace más de 20 años, cuando elementos como la amenaza sísmica no se incorporaban con el mismo rigor en los diseños estructurales. En ese grupo, señaló, podrían encontrarse inmuebles que requieren una evaluación técnica para conocer su estado real y determinar si necesitan refuerzos, mantenimiento o intervenciones preventivas. “Hay muchos edificios que podrían revisarse. No los puedo enumerar, pero sí los hay”, expresó Avendaño. A su criterio, las edificaciones de más de 20 años merecen una atención especial, sobre todo si presentan grietas o cambios de uso.

Un claro ejemplo, es el edificio del Poder Judicial en San Pedro Sula, que sufrió fuertes daños por el sismo de 7.3 de mayo de 2009, por lo que toda su estructura fue reforzada y reinaugurada en 2015. El especialista recordó que el comportamiento de una estructura durante un sismo no depende solo de la magnitud del movimiento, sino también de la distancia del epicentro, la profundidad, el diseño estructural, la calidad de los materiales, el mantenimiento y el tipo de suelo donde fue construida. En el caso de San Pedro Sula, indicó que existen zonas con suelos blandos o arcillosos, por lo que es necesario realizar estudios técnicos antes de levantar obras de gran tamaño. Avendaño insistió en que un estudio de suelo no debe verse como un trámite adicional, sino como una herramienta básica para definir el tipo de cimentación que necesita una obra. "Cuando una construcción se levanta sin conocer las cualidades y capacidad del terreno, pueden aparecer asentamientos, grietas o daños que, ante un movimiento fuerte, podrían agravarse y comprometer la seguridad de quienes la ocupan", explicó.

El ingeniero Andhy Gómez, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, capítulo Noroccidente, coincidió en que la revisión de estructuras existentes debe ser una prioridad para las autoridades locales, especialmente en edificaciones antiguas o proyectos que no pasaron por una evaluación técnica especializada. Según explicó, el país cuenta con normas, códigos y profesionales capacitados para diseñar estructuras seguras, pero muchas construcciones no llegan a revisión del CICH, pese a que esa supervisión debería ser parte del proceso para garantizar que se cumplan los requisitos mínimos de seguridad. El llamado también incluye a los puentes y obras públicas. Gómez mencionó, por ejemplo, el puente que conduce hacia el aeropuerto Ramón Villeda Morales, donde dijo que se perciben algunos asentamientos y que las juntas ya están bastante separadas, señales que indicó deberían ser evaluadas para determinar si existe algún daño estructural o deterioro progresivo.

También se refirió al puente Bermejo, donde han observado que las pilastras estaban socavadas y pueden ver los pedestales. Aunque indicó que se han realizado trabajos de reparación, consideró importante conocer si las intervenciones fueron profundas o únicamente superficiales, ya que en este tipo de infraestructura no basta con atender lo visible si el daño compromete las bases, apoyos o elementos sometidos al paso constante de vehículos. Para los especialistas, revisar estas estructuras no significa detener el desarrollo de la ciudad, sino protegerlo. San Pedro Sula concentra buena parte de la actividad económica del país, tiene un alto movimiento vehicular, zonas comerciales en expansión y una creciente construcción vertical, por lo que consideran que la seguridad estructural debe formar parte de la planificación urbana y "no aparecer únicamente después de una emergencia". Por su parte, el arquitecto Aldrin Paz Handal, máster en Ingeniería de Estructuras, planteó que una ciudad segura no depende únicamente de edificios bien diseñados, sino de toda una red de infraestructura capaz de mantenerse en funcionamiento durante y después de una emergencia. En esa red entran hospitales, puentes, sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, energía eléctrica, telecomunicaciones, rutas de evacuación y cuerpos de respuesta.