Ante riesgo sísmico aconsejan revisar puente Bermejo y el paso a desnivel al aeropuerto

Sin embargo, advirtió que la situación puede ser distinta en edificaciones antiguas o levantadas hace más de 20 años, cuando elementos como <a rel="noopener noreferrer" href="http://www.laprensa.hn/fotogalerias/san-pedro-enfotos/san-pedro-sula-sismo-evacuar-oficinas-edificios-OF29792682" target="_blank">la amenaza sísmica</a> no se incorporaban con el mismo rigor en los diseños estructurales.En ese grupo, señaló, podrían encontrarse inmuebles que requieren una evaluación técnica para conocer su estado real y determinar si necesitan refuerzos, mantenimiento o intervenciones preventivas.“Hay muchos edificios que podrían revisarse. No los puedo enumerar, pero sí los hay”, expresó Avendaño. A su criterio, las edificaciones de más de 20 años merecen una atención especial, sobre todo si presentan grietas o cambios de uso.