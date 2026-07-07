Dos personas mueren tras ser atropelladas por una rastra en Dos Caminos

Villanueva

Un trágico accidente vehicular registrado la noche de ayer lunes en un sector de Dos Caminos, Villanueva, dejó como saldo dos personas muertas.

Hasta el momento, las víctimas —un hombre y una mujer— no han sido identificadas. Según testigos que presenciaron el hecho, una rastra habría impactado fuertemente contra la motocicleta en la que transportaban las víctimas. Los lugareños aseguraron no conocer a los fallecidos y presumen que no residían en la zona.