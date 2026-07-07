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Dos personas mueren tras ser atropelladas por una rastra en Dos Caminos

El hecho se registró ayer en horas de la noche. Las víctimas no han sido identificadas

Dos personas mueren tras ser atropelladas por una rastra en Dos Caminos

Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió el accidente. Imagen referencia IA.
Villanueva

Un trágico accidente vehicular registrado la noche de ayer lunes en un sector de Dos Caminos, Villanueva, dejó como saldo dos personas muertas.

Hasta el momento, las víctimas —un hombre y una mujer— no han sido identificadas. Según testigos que presenciaron el hecho, una rastra habría impactado fuertemente contra la motocicleta en la que transportaban las víctimas. Los lugareños aseguraron no conocer a los fallecidos y presumen que no residían en la zona.

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El cuerpo del hombre quedó tendido a mitad de la calle, mientras que el de la mujer fue hallado debajo del pesado vehículo.

Al lugar del siniestro se presentaron autoridades policiales para acordonar la escena, investigar las causas del accidente y deducir las responsabilidades correspondientes.

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Redacción La Prensa
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