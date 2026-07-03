Junto al Mario Rivas harán hospital de día para cirugías ambulatorias

El hospital Mario Rivas proyecta la construcción de un hospital de día para realizar cirugías ambulatorias y contribuir a reducir la mora quirúrgica que desde hace años afecta a pacientes de la zona noroccidental del país.
El proyecto fue confirmado por el doctor Juan Carlos Argueta, director del centro asistencial, quien explicó que la iniciativa surge como una respuesta a la necesidad de ampliar la capacidad quirúrgica del principal hospital público de la región, actualmente sobrecargado por la alta demanda de atenciones, especialmente por casos de trauma.
Según Argueta, el Mario Rivas enfrenta una presión constante en sus quirófanos, debido a que gran parte de los procedimientos están relacionados con pacientes que llegan con traumas graves, producto de los accidentes de tránsito, lo que reduce los espacios disponibles para otras intervenciones programadas.
“De cada 10 cirugías que se realizan en el Mario Rivas, seis son traumas. Entonces, solo nos quedan cuatro espacios para hacer otro tipo de cirugía, como las ambulatorias y pediátricas”, explicó.
Indicó que esa realidad ha provocado que pacientes que requieren procedimientos menores o de corta estancia permanezcan durante semanas o meses en lista de espera, aunque en muchos casos se trate de cirugías que no necesitan hospitalización prolongada.
De acuerdo con registros oficiales, el centro asistencial enfrenta una mora quirúrgica de 1,127 pacientes, que tienen más de 90 días esperando procedimientos como colestectomías, cirugías de urología, pediatría o hernioplastías, entre otros.
Argueta detalló que el nuevo complejo contará con tres quirófanos, áreas de recepción, espera, recuperación y atención ambulatoria, lo que permitirá operar a pacientes que puedan regresar a sus hogares el mismo día, siempre que su condición clínica lo permita.
El director indicó que la construcción se desarrollará en el área donde actualmente se encuentra el hospital móvil. “Se construirá de cero. Aunque se van a utilizar algunas situaciones (del hospital móvil) para poder montar bodegas y alguna unidad de electricidad, porque también hay que optimizar los recursos y lo que ya se tiene”, dijo.
Aunque aún se afinan detalles técnicos y administrativos, el director del Mario Rivas adelantó que el proyecto ya está establecido y que los trabajos podrían comenzar entre octubre y noviembre de este año, si los procesos avanzan conforme a lo previsto.
La puesta en marcha del hospital de día también implicará revisar la disponibilidad de personal. Argueta reconoció que el Mario Rivas ya opera con un déficit importante de recurso humano y que actualmente trabaja con alrededor del 65% del personal que necesitaría para cubrir toda su demanda.
Manifestó que la contratación de más personal dependerá de la disponibilidad presupuestaria, ya que los salarios deben ser cubiertos con fondos nacionales y no con préstamos o cooperación externa. No obstante, señaló que el apoyo para infraestructura permitiría liberar recursos y reorganizar prioridades para fortalecer la plantilla.
Para las autoridades del hospital, la obra representa una oportunidad para descongestionar los 11 quirófanos principales, atender procedimientos pendientes y dar una salida más rápida a pacientes que hoy siguen esperando una cirugía ambulatoria.
Si logra concretarse, el hospital de día se sumaría a otros proyectos planteados para modernizar el Mario Rivas y responder a una demanda que continúa creciendo.