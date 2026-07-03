Junto al Mario Rivas harán hospital de día para cirugías ambulatorias

San Pedro Sula, Honduras.

El hospital Mario Rivas proyecta la construcción de un hospital de día para realizar cirugías ambulatorias y contribuir a reducir la mora quirúrgica que desde hace años afecta a pacientes de la zona noroccidental del país. El proyecto fue confirmado por el doctor Juan Carlos Argueta, director del centro asistencial, quien explicó que la iniciativa surge como una respuesta a la necesidad de ampliar la capacidad quirúrgica del principal hospital público de la región, actualmente sobrecargado por la alta demanda de atenciones, especialmente por casos de trauma. Según Argueta, el Mario Rivas enfrenta una presión constante en sus quirófanos, debido a que gran parte de los procedimientos están relacionados con pacientes que llegan con traumas graves, producto de los accidentes de tránsito, lo que reduce los espacios disponibles para otras intervenciones programadas.

“De cada 10 cirugías que se realizan en el Mario Rivas, seis son traumas. Entonces, solo nos quedan cuatro espacios para hacer otro tipo de cirugía, como las ambulatorias y pediátricas”, explicó. Indicó que esa realidad ha provocado que pacientes que requieren procedimientos menores o de corta estancia permanezcan durante semanas o meses en lista de espera, aunque en muchos casos se trate de cirugías que no necesitan hospitalización prolongada. De acuerdo con registros oficiales, el centro asistencial enfrenta una mora quirúrgica de 1,127 pacientes, que tienen más de 90 días esperando procedimientos como colestectomías, cirugías de urología, pediatría o hernioplastías, entre otros. Argueta detalló que el nuevo complejo contará con tres quirófanos, áreas de recepción, espera, recuperación y atención ambulatoria, lo que permitirá operar a pacientes que puedan regresar a sus hogares el mismo día, siempre que su condición clínica lo permita.