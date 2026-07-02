Basura invade calles, mercados y colonias de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Pobladores y comerciantes de distintos sectores de San Pedro Sula denunciaron esta semana que la acumulación de basura en las calles, medianas y mercados de la ciudad ya se ha convertido en un problema de insalubridad. Ante los constantes reportes, el equipo de LA PRENSA realizó un recorrido este miércoles por algunas de las zonas afectadas, constatando la preocupante situación en la que se encuentran. En el barrio Medina, por ejemplo, en la 4 avenida, entre 2 y 3 calle, las esquinas permanecen llenas de bolsas de basura, restos de comida y otros desechos, incluso con gusanos, que generan mal olor y dan una imagen de abandono a una zona de alta actividad comercial. Carmen López, comerciante del sector, expresó que este problema no es nuevo, pero aseguró que en los últimos días la situación se ha agravado por la falta de recolección de los residuos. “Siempre hemos tenido este problema en el sector. Esos bultos de basura que están en las esquinas son de los negocios que están alrededor, más que todo de la venta de comida y frutas”, dijo López.

La comerciante explicó que los desechos son colocados en bolsas para que el camión recolector se los lleve, pero señaló que personas que viven en condición de calle las rompen, dejando la basura regada. "Luego se hace desorden, y por si fuera poco, tienen más de una semana que no pasan recolectándola”, agregó. Otro de los puntos denunciados por los ciudadanos es el mercado Dandy, donde el promontorio de basura con el que las autoridades municipales han luchado durante años continúa creciendo, pese a los esfuerzos para mejorar las condiciones de limpieza en el lugar. La acumulación de desechos en ese mercado, aparte del olor fétido, preocupa tanto a los vendedores como a los ciudadanos que a diario acuden a comprar alimentos para su familia, debido al riesgo de contaminación, ya que se encuentra cerca de puestos de mariscos, carnes y otros productos básicos para las cocinas hondureñas. Más adelante, en la colonia La Unión, los vecinos también denunciaron que el servicio de recolección de basura no ingresa a los pasajes, lo que los obliga a sacar su basura a la calle.

También indicaron que hace más de una semana que el camión recolector no pasa por la zona, por lo que la mediana de la tercera avenida, desde la 27 hasta la 33 calle, permanece llena de bolsas de basura, desechos, botellas de vidrio y hasta sanitarios en mal estado. Mientras que al interior de la colonia La Paz, la acumulación de desechos ha obstacaulizado la movilidad en los pasajes. "Todo este sector, de la colonia La Paz, La Unión y San Luis, hasta llegar al Infop está así. El mal olor, la contaminación nos está afectando, ya casi no podemos circular en algunos pasajes”, expresó Lesli García. La sampedrana también dijo que ya han reportado este problema en varias ocasiones, pero que no han recibido respuesta. "No podemos seguir así, no podemos tener la basura en nuestras casas por más de una semana, tuvimos que sacarla a la calle. Necesitamos que las autoridades haga algo al respecto", manifestó.