Pareja desaparecida es encontrada calcinada en Tambla, Lempira

Tambla, Lempira

Levis Arelis Pascual Núñez, de 31 años, y Anayeli Raquel Gómez Fuentes, de 17, una pareja reportada como desaparecida desde el viernes 14 de agosto, fueron localizadas sin vida en Tambla, Lempira , donde presuntamente fueron encontrados restos calcinados .

Ambas personas son originarias del municipio de Tómala, Lempira, y habían sido reportadas como desaparecidas desde el pasado viernes. Desde entonces, familiares y pobladores mantenían la búsqueda para conocer su paradero.

El supuesto hallazgo de los restos generó consternación entre habitantes de Tambla, debido a las circunstancias en las que habrían sido encontrados.

De manera preliminar, se presume que los restos localizados podrían corresponder a los dos jóvenes desaparecidos. Sin embargo, esta información todavía requiere ser confirmada oficialmente por las autoridades.

La identidad de los restos deberá establecerse mediante los procedimientos correspondientes de Medicina Forense, mientras los investigadores trabajan para reconstruir lo ocurrido.

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Hasta ahora tampoco se conocen las circunstancias en las que la pareja habría perdido la vida ni quiénes podrían estar involucrados en el hecho.

El caso permanece bajo investigación y se espera que las autoridades brinden información oficial sobre el hallazgo, la identificación de los restos y las circunstancias de la muerte de la pareja.