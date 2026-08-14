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Localizan sana y salva a joven reportada como privada de libertad en San Pedro Sula

La DPI confirmó que Ana Paola López (de 23 años) se trasladó voluntariamente y se encontraba en compañia de su pareja sentimental

  • Actualizado: 14 de agosto de 2026 a las 11:17 -
  • Eunice Martínez
Localizan sana y salva a joven reportada como privada de libertad en San Pedro Sula

Ana Paola López fue localizada sana y salva por agentes de la DPI en San Pedro Sula.

 Foto: Redes sociales
San Pedro Sula, Honduras

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) localizó sana y salva a Ana Paola López (de 23 años), quien había sido reportada por sus familiares como presuntamente privada de su libertad.

Familiares de la joven denunciaron que la mañana del 10 de agosto habría sido subida a una camioneta gris en la colonia Sitratelh, en San Pedro Sula. Tras recibir la denuncia, la DPI inició las investigaciones para establecer qué había ocurrido y determinar el paradero de la joven.

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Agentes del Departamento de Delitos Comunes realizaron distintas diligencias, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad y verificaciones en varios puntos de la ciudad.

Al ser localizada, Ana Paola manifestó a los investigadores que no fue víctima de coacción ni de otro delito y que se trasladó voluntariamente en compañía de su pareja sentimental.

Ana Paola López fue localizada sana y salva por la DPI tras la denuncia presentada por su familia en San Pedro Sula

Ana Paola López fue localizada sana y salva por la DPI tras la denuncia presentada por su familia en San Pedro Sula

 (foto: Policía Nacional)

La Policía confirmó que la joven se encontraba en buen estado de salud y facilitó la comunicación con sus familiares para informarles sobre su localización.

Aunque la joven fue encontrada sana y salva, las autoridades investigan la denuncia presentada inicialmente por sus familiares para esclarecer las circunstancias en las que salió de la colonia Sitratelh.

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Al tratarse de una persona mayor de edad y no existir, hasta el momento, indicios de la comisión de un delito, las autoridades aclararon la situación.

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Redacción web
Eunice Martínez

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