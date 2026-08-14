Nuevos precios de los combustibles a partir del lunes 17 de agosto en Honduras

TEGUCIGALPA

La Secretaría de Energía (SEN) anunció la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir del lunes 17 de agosto de 2026 en Honduras. La nueva tabla de precios contempla incrementos en la mayoría de los derivados del petróleo, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. El mayor aumento corresponderá al diésel, mientras que el GLP doméstico mantendrá su precio.

En Tegucigalpa, el galón de gasolina súper aumentará 29 centavos y pasará a costar L139.12. En San Pedro Sula, el incremento será de 13 centavos, por lo que el nuevo precio será de L135.22. La gasolina regular también tendrá un incremento. En la capital subirá 81 centavos y su precio será de L128.23 por galón, mientras que en San Pedro Sula aumentará 66 centavos y se ubicará en L124.50. La SEN indicó que la gasolina regular mantiene un apoyo económico temporal de 81 centavos por galón en Tegucigalpa y de 66 centavos en San Pedro Sula. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El diésel tendrá el mayor incremento de la nueva estructura. En Tegucigalpa subirá L3.89, alcanzando un precio de L138.14 por galón. En San Pedro Sula aumentará L3.73, para llegar a L134.35. En el caso del queroseno, el aumento será de L2.62 por galón en Tegucigalpa, donde tendrá un precio de L122.59. En San Pedro Sula subirá L2.46, hasta alcanzar los L118.66.

GLP doméstico mantiene su precio