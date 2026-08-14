Cambio de hipótesis en la investigación del asesinato de Marvin Fernández, estudiante de Derecho

La captura de alias El Texas se ejecutó mediante un operativo desplegado en un hotel de Olanchito. En ese mismo establecimiento se alojaba Jesús Daniel Tróchez, alias El Diablo, quien fue arrestado de forma simultánea por su implicación en otro hecho violento. Imagen del barrio El Centro en San Pedro Sula, lugar donde fue asesinado el estudiante de Derecho.