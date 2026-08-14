Cambio de hipótesis en la investigación del asesinato de Marvin Fernández, estudiante de Derecho

Un giro determinante han tomado las investigaciones en torno al asesinato del estudiante de Derecho, Marvin Fernández, luego de que agentes de la Policía Nacional lograran la captura del supuesto autor material del crimen en el municipio de Olanchito, Yoro.
El detenido fue identificado como Carlos Eduardo Zaldívar Cervantes, de 25 años, conocido en el mundo delictivo con el alias de El Texas. De acuerdo con la Policía Nacional, el detenido huyó hacia Olanchito tras cometer el crimen, lugar donde reside.
Las investigaciones cambian de hipótesis; las autoridades descartan preliminarmente la hipótesis inicial de que Fernández hubiese sido ultimado por un error o confusión al momento del ataque armado.
Fuentes policiales vinculadas al caso confirmaron que actualmente se sigue una nueva y sólida línea de investigación basada en los hallazgos recientes, cuyos detalles de trasfondo serán revelados de forma oficial por los entes de justicia en las próximas horas.
La captura de alias El Texas se ejecutó mediante un operativo desplegado en un hotel de Olanchito. En ese mismo establecimiento se alojaba Jesús Daniel Tróchez, alias El Diablo, quien fue arrestado de forma simultánea por su implicación en otro hecho violento. Imagen del barrio El Centro en San Pedro Sula, lugar donde fue asesinado el estudiante de Derecho.
Al percatarse de la presencia de las fuerzas de seguridad, Zaldívar Cervantes intentó huir; sin embargo, la rápida intervención de los uniformados permitió su detención. En la imagen, la esposa de Marvin Fernández tras enterarse de la fatídica noticia.
Durante la inspección de la habitación de hotel donde se hospedaba el sospechoso, los técnicos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) decomisaron prendas de vestir que coinciden con las utilizadas por el agresor al momento del ataque criminal.
A esta evidencia física se suma el testimonio de testigos clave, quienes reconocieron formalmente a alias El Texas como el sujeto que irrumpió en el lugar de los hechos para atentar contra la vida del universitario.
El sangriento suceso ocurrió dentro del despacho legal de la esposa de la víctima, ubicado en la 6ª avenida, entre la 4ª y 5ª calle del céntrico barrio El Centro, en la ciudad de San Pedro Sula.
Según la reconstrucción de los hechos, un hombre armado ingresó de forma sorpresiva al establecimiento, localizó a Fernández y le disparó a quemarropa en reiteradas ocasiones antes de huir.
Tras su arresto, alias El Texas fue remitido a las instalaciones de la Fiscalía correspondiente para formalizar el proceso penal en su contra por el delito de homicidio y definir su responsabilidad legal en este caso.