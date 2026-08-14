Se hospedaba en el mismo hotel que El Diablo: así fue detenido presunto asesino de estudiante

En un contundente despliegue de allanamientos ejecutados por la Policía Nacional, las autoridades lograron ayer en horas de la tarde la captura de Carlos Eduardo Zaldívar Cervantes, conocido en el mundo delictivo con el alias de El Texas.
El sospechoso es señalado por las autoridades como el presunto autor material del asesinato del estudiante de Derecho, Marvin Fernández, crimen que sucedió en el centro de San Pedro Sula el 11 de agosto.
La detención de alias El Texas se concretó tras una intensa labor de seguimiento e inteligencia que condujo a los uniformados hasta un conocido establecimiento hotelero ubicado en el municipio de Olanchito, Yoro. En la imagen, Marvin Fernández, a quien habría matado el sospechoso.
Zaldívar Cervantes se hospedaba en el mismo hotel donde había sido detenido Jesús Daniel Tróchez, alias El Diablo, procesado por un hecho violento distinto ocurrido en un minisúper de Olanchito.
Al percatarse de la fuerte presencia policial en los pasillos e instalaciones del hotel, alias El Texas intentó huir; sin embargo, la rápida reacción de los agentes se lo impidió. Imagen del otro detenido, Jesús Daniel Tróchez.
Durante la inspección en la habitación de hotel donde se alojaba El Texas, los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) hallaron prendas de vestir que presuntamente habría utilizado durante la ejecución del ataque contra el estudiante.
A las evidencias recolectadas en el lugar del hospedaje se suma el señalamiento de varios testigos clave, quienes reconocieron formalmente al sospechoso como el individuo que ingresó al despacho a perpetrar el hecho criminal.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, Zaldívar Cervantes reside en Olanchito, sitio a donde huyó tras el crimen del estudiante. Imagen del lugar donde fue atacado violentamente Marvin Fernández.
Por su parte, las autoridades policiales confirmaron que se ha descartado la hipótesis inicial de que el universitario haya sido asesinado por una equivocación o confusión.
Actualmente, los entes investigativos avanzan sobre una nueva y sólida línea de investigación relacionada con el entorno de la víctima, de la cual se prevé revelar detalles cruciales en las próximas horas. Imagen del barrio El Centro de San Pedro Sula.
El sangriento hecho ocurrió en el interior del despacho legal de la esposa del occiso, ubicado en la 6ª avenida, entre la 4ª y 5ª calle del barrio El Centro, donde un sujeto ingresó y disparó a quemarropa contra Marvin Fernández.
Tanto alias El Texas como alias El Diablo fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad y puestos a la orden de la Fiscalía correspondiente para continuar con el debido proceso legal y deducir la responsabilidad penal que les corresponde.