“Soy inocente. Me confundieron”: Las declaraciones de El Diablo, presunto asaltante en Olanchito

Mediante una serie de allanamientos de domicilio ejecutados la tarde de ayer, agentes de la Policía Nacional lograron la captura de Jesús Daniel Tróchez, conocido en el mundo delictivo con el alias de El Diablo, a quien las autoridades vinculan directamente con la muerte del señor Roberto Chavarría en el minisúper Rosmery, de Olanchito.
Durante el traslado hacia la patrulla policial, los reporteros increparon al sospechoso sobre su vínculo con el atraco. Ante las preguntas, el detenido alegó: “No, no, soy inocente. Soy mecánico”, mientras las autoridades continuaban con su custodia estricta para trasladarlo a la unidad correspondiente.
Al ser interrogado nuevamente por los motivos de su detención y su nombre, el joven se identificó simplemente como “Jesús” y respondió con cierta ironía: “Por guapo, me confundieron”.
Durante el mismo despliegue policial ejecutado en diversos sectores de la ciudad, los uniformados arrestaron a un segundo individuo identificado como Carlos Eduardo Zaldívar Cervantes, alias “El Texas”.
Se presume que Zaldívar Cervantes formaría parte de la misma estructura delictiva o estaría directamente vinculado al sangriento atentado.
De acuerdo con los archivos policiales, alias El Diablo cuenta con un amplio historial de antecedentes, habiendo sido detenido anteriormente en la ciudad de Olanchito y registrado una segunda captura en La Ceiba por diversos delitos.
A pesar de estas detenciones previas por parte de las fuerzas del orden, en ambas ocasiones el sospechoso había logrado recuperar su libertad.
Ambos detenidos serán puestos a la orden de la Fiscalía correspondiente para continuar con el procedimiento legal y deducir las responsabilidades penales por los delitos que se les imputan.
El trágico crimen ocurrió el pasado 10 de agosto durante un asalto a mano armada, el cual fue perpetrado dentro del minisupermercado Rosmery.
La víctima mortal fue identificada como Roberto Chavarría, residente en la colonia Murillo Soto de esa misma ciudad, quien fue trasladado de emergencia a un centro asistencial tras resultar gravemente herido durante el ataque. Pese a los esfuerzos del personal médico, Chavarría falleció minutos después de su ingreso debido a la gravedad de las lesiones.
Durante el violento atraco, el propietario del establecimiento comercial también fue alcanzado por los disparos.
Tras recibir la alerta, elementos de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena y recolectar las evidencias que finalmente permitieron la detención de Tróchez y Zaldívar.