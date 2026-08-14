“Soy inocente. Me confundieron”: Las declaraciones de El Diablo, presunto asaltante en Olanchito

Mediante una serie de allanamientos de domicilio ejecutados la tarde de ayer, agentes de la Policía Nacional lograron la captura de Jesús Daniel Tróchez, conocido en el mundo delictivo con el alias de El Diablo, a quien las autoridades vinculan directamente con la muerte del señor Roberto Chavarría en el minisúper Rosmery, de Olanchito.