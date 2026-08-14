El escenario del horror: esta es la “casa loca” donde habrían torturado a primos en La Ceiba

En el marco de las investigaciones para esclarecer el brutal crimen de cuatro primos ocurrido el 17 de julio, agentes de la Policía Nacional ejecutaron un operativo de allanamiento en la colonia Las Mercedes de La Ceiba.
Durante la acción policial, las autoridades lograron la localización e inspección de un inmueble que presuntamente funcionaba como una “casa loca”. Según informes preliminares de los investigadores, en dicha vivienda se habrían perpetrado actos de tortura contra las víctimas.
Los fallecidos fueron identificados como los primos Daniel Enrique Canales Antúnez, Kelvin Magdiell Santos Canales, Diego Yassir Canales Solís y Dilan Mateo Canales Solís. Los cuerpos sin vida de los jóvenes fueron localizados el pasado 19 de julio entre las colonias San José y Canelas de esta misma ciudad portuaria.
Asimismo, durante la inspección en la vivienda de la colonia Las Mercedes, las autoridades policiales requirieron a dos menores de edad —un varón y una mujer—. A los dos adolescentes se les supone participantes en el cuádruple crimen que conmovió a la comunidad ceibeña.
Este hallazgo se suma a un allanamiento ejecutado horas antes por los equipos de investigación, en el cual se logró la captura de un sujeto vinculado al caso. Al momento de su detención, al sospechoso se le decomisó un arma de fuego, con la que presuntamente habrían quitado la vida a las cuatro víctimas.
De igual forma, en el procedimiento se requirió a dos hombres adicionales, quienes se encuentran bajo custodia de las autoridades. Los preventivos están siendo interrogados para efectos de investigación y para determinar su grado de responsabilidad en el hecho criminal.
Las víctimas eran miembros activos de la comunidad religiosa de los Testigos de Jehová. Los jóvenes fueron reportados como desaparecidos; sin embargo, dos de ellos fueron encontrados la noche de un sábado en una solitaria zona de la colonia San José, presentando evidentes signos de violencia.
La pesadilla familiar se completó el domingo, cuando los equipos de búsqueda confirmaron la localización de los otros dos jóvenes restantes en un sector de la colonia Canelas, consolidando la escena del múltiple crimen.
De acuerdo con las investigaciones policiales, el viernes por la noche los cuatro primos regresaban de una actividad religiosa cuando fueron interceptados y privados de su libertad por individuos fuertemente armados y desconocidos.