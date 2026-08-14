"Casa loca" ubicada y un capturado: lo nuevo sobre el crimen de cuatro primos en La Ceiba

Dilan Mateo Canales Solís (de 14 años) estudiaba en la escuela Claudio Barrera. “Se dedicaban a la palabra de Dios, andaban predicando; justamente el viernes que desaparecieron mirábamos sus fotos en una actividad de la iglesia y nunca imaginamos que esto pudiera pasar”, relató una prima que se crió con ellos. “Eran niños de bien, crecieron en su iglesia, de sus trabajos a donde sus papás y a su iglesia”.