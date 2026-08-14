"Casa loca" ubicada y un capturado: lo nuevo sobre el crimen de cuatro primos en La Ceiba

La Policía Nacional capturó este viernes a un joven de 20 años durante una serie de allanamientos realizados en distintos sectores de La Ceiba, Atlántida, como parte de las investigaciones por las recientes muertes violentas registradas en la ciudad, entre ellas el crimen de cuatro primos.
El comisionado policial Rolando Ponce informó que durante la jornada se ejecutaron ocho allanamientos, los cuales continúan en desarrollo este viernes en La Ceiba.
Ponce detalló que, hasta ese momento, una persona había sido detenida por suponerla responsable del delito de porte ilegal de arma de fuego de uso comercial. Además, otras dos personas fueron requeridas temporalmente para efectos de investigación.
El detenido estaría vinculado con el asesinato de los cuatro primos Dilan Canelas (de 13 años), Diego Canelas (de 22), Daniel Canelas y Kelvin Macdiel Canelas.
Durante los allanamientos, las autoridades también localizaron en la colonia Las Mercedes una "casa loca", la cual también estaría relacionada con el asesinato de los cuatro jovencitos en La Ceiba.
Los cuatro jóvenes fueron privados de libertad aproximadamente a las 5:00 pm del viernes 17 de julio, cuando regresaban de un oficio religioso.
Las víctimas residían en la colonia La Libertad, en el sector San Judas, una zona señalada por las autoridades como escenario de disputas entre la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13).
Los cuatro primos asistían a reuniones de la congregación de los Testigos de Jehová. La desaparición de los jóvenes generó preocupación entre familiares y vecinos, quienes mantenían la esperanza de encontrarlos con vida.
La búsqueda terminó la noche del sábado, 18 de juliom con el hallazgo de los dos primeros cuerpos en una calle solitaria de la colonia San José. Ambos estaban atados de manos. La mañana del domingo, 19 de julio, fueron encontrados los otros dos cuerpos en la colonia Canelas, lo que confirmó el fallecimiento de los cuatro primos.
Dilan Mateo Canales Solís (de 14 años) estudiaba en la escuela Claudio Barrera. “Se dedicaban a la palabra de Dios, andaban predicando; justamente el viernes que desaparecieron mirábamos sus fotos en una actividad de la iglesia y nunca imaginamos que esto pudiera pasar”, relató una prima que se crió con ellos. “Eran niños de bien, crecieron en su iglesia, de sus trabajos a donde sus papás y a su iglesia”.
Kelvin Magdiell Santos Canales (de 18) trabajaba en una maquila y anteriormente también se desempeñó en un restaurante de La Ceiba.
Daniel Enrique Canales Antúnez (de 16) era estudiante en La Ceiba y combinaba sus estudios con la vida en la iglesia. “Eran niños de bien, crecieron en su iglesia, de sus trabajos a donde sus papás y a su iglesia”, relató un familiar cercano.
Diego Yassir Canales Solís (de 21) trabajaba en una plaza comercial de La Ceiba, donde era conocido por su dedicación y esfuerzo en el día a día.