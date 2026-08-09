Combustibles cambian de precio desde la medianoche de cada lunes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Energía (SEN) informó que los nuevos precios de los combustibles en Honduras entrarán en vigencia a partir de las 12:01 de la medianoche de cada lunes, modificando el horario que anteriormente establecía la aplicación de la nueva estructura desde las 6:00 de la mañana. Henry Acosta, subsecretario de Energía, explicó que el cambio responde principalmente a razones logísticas y que fue acordado entre la SEN y la cadena comercializadora de combustibles. “Se modificó de las 6:00, como se aplicaba antes, a las 12:00 de la noche, pero es un tema básicamente más de logística”, confirmó Acosta.

Según el funcionario, la modificación está relacionada con las dificultades de distribución y abastecimiento que enfrentan las estaciones de servicio durante los fines de semana. La medida, aunque fue explicada públicamente este viernes 7 de agosto, comenzó a aplicarse desde hace aproximadamente un mes. Con este nuevo esquema, los precios correspondientes a cada semana comienzan a regir durante la madrugada del lunes, por lo que los consumidores que acudan a las estaciones de servicio desde ese momento encontrarán los valores actualizados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para la semana que inicia el lunes 10 de agosto, la SEN informó que la mayoría de los derivados del petróleo registrarán incrementos, mientras que el precio del gas licuado de petróleo (GLP) doméstico se mantendrá sin cambios debido al apoyo económico temporal otorgado por el Gobierno.

Precios en San Pedro Sula

En San Pedro Sula, la gasolina superior aumentará 0.26 centavos de lempira y pasará a costar L135.09 por galón, de acuerdo con la nueva estructura de precios divulgada por la SEN. La gasolina regular tendrá un incremento de L1.19 y su nuevo precio será de L123.84 por galón. El diésel registrará el mayor aumento de la semana, con L4.63, para ubicarse en L130.62 por galón. El queroseno también subirá L4.14 y tendrá un precio de L116.20 por galón. En el caso del GLP vehicular, el incremento será de L0.12, por lo que se cotizará a L44.86 por galón. El GLP doméstico mantendrá su precio en L228.47 por cilindro de 25 libras en San Pedro Sula, debido al apoyo económico temporal de L35.58 otorgado por el Gobierno.

Precios en Tegucigalpa

En Tegucigalpa, la gasolina superior aumentará 0.42 centavos de lempira y alcanzará un precio de L138.83 por galón. La gasolina regular subirá L1.35, hasta ubicarse en L127.42. El diésel tendrá un incremento de L4.80 y se venderá a L134.25 por galón, mientras que el queroseno aumentará L4.31 para alcanzar los L119.97.

⛽ Nuevos precios de los combustibles



La Secretaría de Energía informa la nueva estructura de precios de los combustibles, vigente a partir del lunes 10 de agosto de 2026 en Tegucigalpa y San Pedro Sula.



Como medida para reducir el impacto en la economía de las familias... pic.twitter.com/H8gm8FoVrb — Secretaría de Energía de Honduras (@SENHnOficial) August 7, 2026