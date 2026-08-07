Precios de los combustibles en Honduras a partir del lunes 10 de agosto

SAN PEDRO SULA

La Secretaría de Energía (SEN) informó sobre la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir de las 6:00 de la mañana del próximo lunes 10 de agosto en Honduras. Los ajustes registran incrementos en la mayoría de los derivados del petróleo, mientras que el precio del GLP doméstico se mantiene sin cambios gracias al apoyo económico temporal del Gobierno.

Combustibles en San Pedro Sula

En San Pedro Sula, la gasolina superior aumentará 0.26 centavos de lempira, por lo que su nuevo precio será de L135.09 por galón. La gasolina regular subirá 1.19 lempiras, alcanzando un valor de L123.84. Por su parte, el diésel registrará el mayor incremento de la semana con L4.63, para cotizarse en L130.62 por galón. El queroseno también experimentará un alza de L4.14, fijando su precio en L116.20 por galón. En tanto, el GLP vehicular aumentará L0.12, situándose en 44.86 lempiras por galón. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El GLP doméstico mantendrá su precio en L228.47 por cilindro de 25 libras, con un apoyo económico temporal de 35.58 lempiras.

Precios en Tegucigalpa