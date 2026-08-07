Hallan a motociclista calcinado en carretera de Belén, Lempira

Lempira

En un hecho dantesco que ha consternado a los pobladores de la zona occidental del país, la madrugada de este viernes fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre a la orilla de la carretera CA-11, vía que conduce de Gracias hacia San Juan, Intibucá.

El macabro hallazgo se registró a la altura del sector conocido como La Puerta, en la jurisdicción del municipio de Belén, Lempira.

Una llamada de emergencia recibida en horas de la madrugada informó sobre lo sucedido. Luego, un grupo de agentes de la Policía Nacional se desplazó al lugar.

De acuerdo con las informaciones preliminares recopiladas por las autoridades, a la víctima le habrían quitado la vida en el lugar durante horas de la madrugada. Posteriormente, los criminales le prendieron fuego junto a la motocicleta en la que se conducía, dejando gran parte de su cuerpo prácticamente calcinado.