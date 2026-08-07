Cae auxiliar de enfermería que habría matado a su esposo tras presenciar la muerte de su presunto amante en Tegucigalpa

Tegucigalpa

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a una mujer de 42 años de edad, de profesión auxiliar de enfermería, acusada de ultimar a su esposo e involucrarse en una sangrienta cadena de hechos violentos en la capital.

La detención se concretó tras labores de seguimiento y vigilancia en la colonia Centroamérica Oeste de Comayagüela. La sospechosa contaba con una orden de captura emitida el 4 de agosto de 2026 por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa por los delitos de homicidio, amenazas y privación injusta de la libertad, de acuerdo con el informe policial.

Al momento de ser detenida, la mujer vestía una sudadera negra con un mensaje: "Enamórate de una enfermera; te amará hasta los huesos", junto a la ilustración de un esqueleto con cofia, una imagen que no pasó desapercibida dadas las circunstancias de la muerte de su esposo.