Cae auxiliar de enfermería que habría matado a su esposo tras presenciar la muerte de su presunto amante en Tegucigalpa

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a una mujer de 42 años de edad, de profesión auxiliar de enfermería, acusada de ultimar a su esposo e involucrarse en una sangrienta cadena de hechos violentos en la capital.
La detención se concretó tras labores de seguimiento y vigilancia en la colonia Centroamérica Oeste de Comayagüela. La sospechosa contaba con una orden de captura emitida el 4 de agosto de 2026 por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa por los delitos de homicidio, amenazas y privación injusta de la libertad, de acuerdo con el informe policial.
Al momento de ser detenida, la mujer vestía una sudadera negra con un mensaje: "Enamórate de una enfermera; te amará hasta los huesos", junto a la ilustración de un esqueleto con cofia, una imagen que no pasó desapercibida dadas las circunstancias de la muerte de su esposo.
Tragedia en el autolavado
Según el expediente policial, el crimen ocurrió la madrugada del 21 de septiembre de 2025 en un autolavado ubicado en el anillo periférico, cerca de la referida colonia. La detenida se encontraba en el lugar compartiendo con Ramón Ernesto Cruz y dos acompañantes, cuando de pronto arribó su cónyuge, Ónix Khymberly Barahona Castellanos, desencadenando un acalorado altercado.
Tras retirarse momentáneamente, Barahona regresó junto a un acompañante que disparó contra Ramón Ernesto Cruz, arrebatándole la vida al instante. Inmediatamente, la mujer tomó el arma de fuego de su amante fallecido y disparó contra su propio esposo, matándolo en la misma escena.
Tras el tiroteo, la imputada obligó al conductor de un vehículo a trasladarla hasta la colonia Centroamérica. Al bajar, amedrentó a un grupo de personas, agredió a otra mujer e intentó dispararle. Varios vecinos lograron desarmarla, impidiendo otra tragedia.