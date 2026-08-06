Capturan a guía turística vinculada al narcomenudeo en Roatán

Roatán, Honduras

La detención se realizó durante un operativo de vigilancia y seguimiento ejecutado en el barrio La Loma, del sector de French Harbour, como parte de las acciones orientadas a combatir el narcomenudeo y otras actividades ilícitas en la zona insular.

Una guía turística fue capturada por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), al ser señalada por su presunta vinculación con el delito de tráfico de drogas en el municipio de Roatán.

La detenida fue identificada por las autoridades como Jakaira Jennell Lucas Mc Laughlin, de 29 años, originaria y residente de Islas de la Bahía, quien se desempeñaba como guía turística.

Durante la inspección, los agentes policiales le decomisaron una onza de supuesta cocaína, un teléfono celular y un vehículo, elementos que serán incorporados a la investigación como evidencia.

De acuerdo con el informe policial, la captura forma parte de las operaciones permanentes que desarrollan los cuerpos de seguridad para desarticular estructuras dedicadas a la distribución de drogas a menor escala en distintos sectores del país.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Tras su arresto, la mujer fue trasladada bajo custodia y puesta a disposición de la Fiscalía de turno de Roatán para continuar con el procedimiento correspondiente.

El Ministerio Público será el encargado de presentar el requerimiento fiscal y determinar las acciones legales en su contra por el presunto delito de tráfico de drogas.