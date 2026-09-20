Tabla Liga Española: Real Madrid va en picada y Barcelona sonríe tras caída

¡Sonríe el Barcelona! La jornada 7 de la Liga Española continúa su curso y este domingo 20 de septiembre arrancó con todo con el derbi entre el Atlético vs Real Madrid para intentar acortar distancias con el líder invicto: Barcelona.
El equipo de Mourinho sufrió su segunda derrota en lo que va de la temporada liguera y lo hizo en un intenso derbi que terminó con el triunfo del cuadro colchonero en el Metropolitano. Los de Simeone lo ganaron por 2-1 con goles de Grimaldo y Jonathan David; por parte de los blancos descontó Rudiger.
Con esto, el Barcelona manda en la Liga Española con paso perfecto: 21 puntos de 21 posibles y se distancia de sus perseguidores.Su más cercano perseguidor es el Atlético Madrid con 16 unidades. Los azulgranas ahora tienen 6 puntos de diferencia con el cuadro blanco.
Los colchoneros mandaron a la tercera plaza al Real Madrid, que se estanca con 15 unidades con dos derrotas en el primer tramo de la Liga Española, la anterior había sido ante el Betis (1-0). Precisamente, el cuarto lugar lo ocupa el Betis con 15, sin embargo, podría escalar en la tabla si este domingo vence al Deportivo en su séptimo compromiso de la Liga Española.
En el quinto puesto está el Sevilla, que este sábado perdió su duelo ante Barcelona (1-3), con 13 y el Alavés completa el puesto europeo con 11 luego de su empate ante Athletic (0-0).
Tabla de posiciones de la Liga Española
El Deportivo es séptimo con 9 y empatan en puntaje Athletic, Getafe, Rayo Vallecano y Osasuna con 8 unidades. Ya en la zona roja de la Liga Española se encuentran el Elche con 5, Valencia con 4 y Málaga con solo 3 puntos en el último lugar de la tabla.