Tabla Liga Española: Real Madrid va en picada y Barcelona sonríe tras caída

Madrid, España.

¡Sonríe el Barcelona! La jornada 7 de la Liga Española continúa su curso y este domingo 20 de septiembre arrancó con todo con el derbi entre el Atlético vs Real Madrid para intentar acortar distancias con el líder invicto: Barcelona.

El equipo de Mourinho sufrió su segunda derrota en lo que va de la temporada liguera y lo hizo en un intenso derbi que terminó con el triunfo del cuadro colchonero en el Metropolitano. Los de Simeone lo ganaron por 2-1 con goles de Grimaldo y Jonathan David; por parte de los blancos descontó Rudiger.

Con esto, el Barcelona manda en la Liga Española con paso perfecto: 21 puntos de 21 posibles y se distancia de sus perseguidores.Su más cercano perseguidor es el Atlético Madrid con 16 unidades. Los azulgranas ahora tienen 6 puntos de diferencia con el cuadro blanco.