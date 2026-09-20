City sigue intratable en Premier League: cuida su invicto en partidazo de ocho goles

Londres, Inglaterra.

En esta ocasión, sin un Erling Haaland eficaz, hasta última hora, para anotar el quinto, ya al final, fue el ghanés Antoine Semenyo el que tiró del ataque local. Mantuvo un mano a mano el africano con Brian Brobey, el jugador que sostuvo a los visitantes, que nunca han sido capaces de ganar al City en el Etihad en la Premier.

La derrota del Arsenal deja a los 'sky blues' como únicos en la cima de la Premier, con cinco victorias en otros tantos partidos. Con tres de renta sobre el campeón. El conjunto de Maresca no cuenta con la brillantez del mejor momento de Pep Guardiola en su banquillo, pero ha recuperado el hambre. Y calidad tiene.

En pleno intercambio de golpes, con las defensas en evidencia, el Manchester City salió triunfador ante el Sunderland , que mantuvo el tipo gracias al 'hat trick' del neerlandés Brian Brobbey, pero que terminó derrotado (5-3) ante el cuadro de Enzo Maresca , que mantiene el pleno de triunfos y se queda líder en solitario.

Por quinta vez en su historia, el City consigue ganar los cinco primeros partidos. Los Black Cats, que afrontaban el choque crecidos por ganar su primer partido europeo en más de 50 años, mantuvieron siempre el tipo en un choque agitado desde el principio, desde que en el minuto 9 el argentino Enzo Fernández ejecutó un tiro lateral que se coló por el primer palo del meta y puso por delante al City.

La respuesta llegó tres después, cuando Enzo Le Fee hizo un pase entre centrales y dejó solo a Brian Brobbey, que batió a Gianluigi Donnarumma. A la media hora llegó el 2-1, en pleno dominio del equipo local, que presionó la salida de su rival y le robó el balón, que cayó a Semenyo, que asistió a Rayan Cherki y este hizo el 2-1.

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Pero otra vez en cuatro minutos, el equilibrio. Un centro desde la derecha a Thomas Meunier, que vio solo a Brobbey, que solo tuvo que empujar el balón a gol.

En pleno desacierto defensivo de ambos llegó el 4-3 al borde del descanso en un fallo en el tiro de Marc Guehi que aprovechó Semenyo para, dentro del área, anotar y dejar a su equipo con ventaja en el intermedio.

A la vuelta dio la sensación de que el City cerraba el partido cuando el africano hizo el cuarto. En un pase largo de Enzo hacia Haaland que no llegó. Tropezó en un defensa local y quedó en los pies de Semenyo, que marcó el segundo en su cuenta y puso un 4-2 que no fue definitivo porque dos después reapareció Brobbey para aprovechar un pase de Nilson en boca de gol y establecer el 4-3.

El neerlandés pudo empatar en el 71, en un rechace en el área, pero un defensa 'citizen' evitó el gol. Y en pleno correcalles, de ida y vuelta, llegó el gol de Haaland, que al final acudió a la cita para sentenciar, en un tanto con incertidumbre, validado por el VAR.

Un pase al espacio, a la derecha, de Doku a Josko Gvardiol en la izquierda y Haaland, en el segundo palo, en carrera, llevó la pelota a la red. Había bajado los brazos ya el Sunderland, que acusó el cansancio pero pudo hacer el cuarto con un tiro de Daniel Ballard al palo.

El City cerró un triunfo, con dificultad, necesario para alargar su pleno de triunfos y asaltar en solitario el liderato con 15 puntos de 15 posibles en lo que va de la Premier League.