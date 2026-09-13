City tumba al United con polémica y se queda con el derbi; la tabla en Premier

Manchester, Inglaterra.

Ni siquiera una hora en inferioridad numérica por una torpeza de Phil Foden aplacó este domingo al Manchester City, que sufrió por momentos contra el Manchester United en el diez contra once, pero también venció en Old Trafford contra sí mismo y las circunstancias, con Erling Haaland como goleador único otra vez y con una parada final indispensable de Gianluigi Donnarumma. Su pleno es de garantías. Es una declaración de intenciones en el nuevo proyecto de Enzo Maresca. Ha venido para aspirar a todo, como lo hacía el club bajo el mando de Pep Guardiola. Suma doce de doce puntos, el valor del triunfo dominical es incalculable y sostiene el pulso con el Arsenal, también con los doce puntos pero un gol mejor que él. Frustrante para el Manchester United, cuyo cambio es evidente. Mérito de Michael Carrick. Ya no encara con complejos los grandes partidos. Nada de ello se entiende sin la transformación de carácter de la que le ha dotado la leyenda a sus ‘Diablos Rojos’. Pero aún necesita más. Es insuficiente. Incluso en Old Trafford, incluso contra diez, incluso con dos postes. Incluso, aunque le beneficiaran los comportamientos ajenos.

En un partido de tantas revoluciones y emociones, Phil Foden se equivocó. Su reacción desde el suelo con las dos piernas a la altura del abdomen de Bruno Fernandes, que hizo el resto en su caída al suelo, fue temeraria, innecesaria e, incluso, hasta ingenua. Expulsado. Quizá le dio antes el centrocampista del United en la pugna, pero no hay excusa alguna. Inferioridad numérica desde el minuto 22 entre la inquietud de Maresca. Un contratiempo serio para el City y un impulso aparente (no lo fue tanto) para el United, con muchísimo tiempo por jugar. No se notó tanto de inmediato, aún se percibió algunos instantes más amenazante el conjunto celeste, cuando el balón rondó el área a por el remate de Erling Haaland, y aún estaba ajeno a las ocasiones el United, concentrado pero tranquilo Gianluigi Donnarumma bajo palos, hasta que todo cambió minutos después. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ya en el tramo final del segundo tiempo se sintió cada vez más el once contra diez. Un hándicap cuyas proporciones son enormes, más aún en un encuentro de este tipo, pero no decisivas. Luego todo lo marca el resultado. Antes del descanso, Marcus Rashford estrelló contra el poste su derechazo con efecto en una falta directa. Enzo Fernández, titular, pidió penalti en el otro área. No lo pareció. Ni lo revisó el VAR. La ofensiva creció a la vuelta del vestuario. De nuevo el poste, en un derechazo desde fuera del área de Mainoo, se interpuso entre el United y el gol y salvó al Manchester City, que ya entendió por entonces que la simple supervivencia, el empate, eran ya más que aceptable visto todo lo que se presuponía que se le iba a venir encima hasta el final. Rashford, al lateral de la red, incrementó esa sensación, cuando aún restaban 40 minutos o más para el cierre del choque, pero esto es fútbol, tan imprevisible, más aún cuando enfrente hay individualidades de la dimensión del City, como Semenyo o Haaland, y en tu defensa surgen dudas reincidentes. De pronto, Haaland remató el 1-0. Repentino. Inicialmente anulado por fuera de juego, el VAR demostró su validez inesperada. Minuto 60. Oro para el City, al que aún le quedó resistir. O ir más allá. Enzo Fernández apuntó al 0-2. Lo rechazó el poste. Ya jugaba Sesko en el United, por Tielemans. Un goleador por un medio centro. Mbeumo remató para el empate. Fuera. Haaland dispuso de otra ocasión. Fuera. Y el City no sólo sobrevivió, con una parada final de Donnarumma a Mbeumo; ganó en Old Trafford. Fue irreductible.

Con este triunfo, el Manchester City llegó a 12 puntos en cuatro jornadas, con cuatro victorias consecutivas y una diferencia de goles de +6. Sin embargo, Arsenal también suma 12 unidades y conserva el liderato gracias a una mejor diferencia de goles (+7), después de su victoria 2-0 sobre Sunderland. El tercer lugar es para la gran sorpresa del inicio de temporada: Hull City, que acumula 8 puntos, producto de dos victorias y dos empates. Brighton aparece cuarto con 7 unidades, mientras que Chelsea ocupa la quinta posición con la misma cantidad de puntos. Más abajo se encuentran Brentford, Liverpool y Everton, todos con seis puntos. Ipswich Town suma también seis unidades y aparece noveno, mientras que Newcastle completa el Top 10 con cinco puntos, aunque con un partido menos disputado según la tabla de la imagen.

Los números del derbi entre Manchester United vs City

Sofascore nos detalla los números en el encuentro entre el Manchester United y City en la jornada 4 de la Premier League, así como el jugador destacado del encuentro.

Ficha técnica del United vs City