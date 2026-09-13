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Cae hombre buscado desde hace 17 años por robo de vehículos

El hombre fue detenido en Puerto Cortés. Tenía casi dos décadas evadiendo a la justicia, acusado por el robo de vehículos en el valle de Sula, según las autoridades policiales

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 12:30 -
  • Redacción La Prensa
Cae hombre buscado desde hace 17 años por robo de vehículos

El hombre, cuya identidad no fue revelada, fue capturado este domingo tras operativos en la zona.

San Pedro Sula. Tras permanecer prófugo de la justicia durante 17 años, un sujeto fue capturado en las últimas horas en el municipio de Puerto Cortés por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), acusado por los delitos de robo de vehículos.

Las acciones operativas fueron ejecutadas por elementos policiales asignados a la zona norte, quienes, tras labores de seguimiento y localización, lograron dar con el paradero del sospechoso en la ciudad porteña.

De acuerdo con el informe oficial de las autoridades, el arrestado, de oficio albañil, contaba con una orden de captura vigente emitida por el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula desde el pasado 8 de septiembre de 2009.

El expediente judicial detalla que al individuo se le presupone responsable de haber participado en el robo de vehículos y otros objetos de valor en perjuicio de varios ciudadanos en la región del Valle de Sula.

Tras su detención, el imputado fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a las instalaciones policiales correspondientes, para posteriormente ser puesto a la orden del juzgado que solicitó su captura y continuar con el proceso legal en su contra.

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