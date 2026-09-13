Pichichi Liga Española: Yamal responde a Mbappé, revés a Raphinha e inesperado líder

La jornada 5 de la Liga Española está llegando a su fin y hay movimientos en la cima de la tabla de goleadores.
18. Fer Niño (Elche) -- El atacante se fue en blanco en esta jornada 5 de la Liga Española y se queda atrás en la tabla con sus 2 anotaciones.
17. Rodrigo Riquelme (Real Betis) -- El español lleva 2 goles, pero no ha tenido acción en esta jornada. Su equipo se enfrenta este lunes ante Villarreal.
16. Karim Adeyemi (FC Barcelona) -- El atacante volvió a marcar con los azulgranas y ya suma 2 anotaciones tras su tanto ante el Levante este domingo.
15. Robert Navarro (Athletic Club) -- No anotó en esta quinta fecha y se queda relegado con sus 2 goles.
14. Jude Bellingham (Real Madrid) -- El inglés marcó un nuevo tanto el sábado ante Rayo Vallecano y escaló en la tabla con sus 3 goles.
13. Roger Brugué (Levante) -- El atacante anotó en la caída de este domingo ante el Barcelona (2-4) y alcanzó los 3 tantos en lo que va de LaLiga.
12. Álex Baena (Atlético de Madrid) -- El jugador colchonero se está enfrentando con la Real Sociedad este domingo. Lleva 3 anotaciones en la Liga Española.
11. Mariano Díaz (Alavés) -- No marcó en esta jornada 5 de LaLiga y se queda en la pelea con sus 3 goles.
10. Ante Budimir (Osasuna) -- Se fue en blanco en la derrota de su equipo ante Espanyol y se queda con sus 4 agoles. Fue uno de los protagonistas en el Pichichi de la temporada pasada.
9. Fermín López (FC Barcelona) -- El atacante azulgrana no pudo marcar este domingo ante Levante. Lleva 4 anotaciones tras cinco jornadas.
8. Lucas Boyé (Alavés) -- El atacante también se fue en blanco en esta fecha en la caída 1-2 ante Racing de Santander. Registra 4 tantos.
7. Yassir Zabiri (Racing de Santander) -- El marroquí se lució con doblete para darle el triunfo a su equipo. Ya lleva 5 tantos en 5 partidos.
6. Roberto Fernández Jaén (Espanyol) -- También fue otro de los que marcó doblete en esta quinta fecha y escala en la tabla tras llegar a 5 tantos.
5. Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo) -- El delantero gabonés volvió a marcar este domingo en el empate 1-1 ante el Getafe. Ya lleva 5 tantos en lo que va de la temporada.
4. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El delantero francés se destapó con doblete ante el Rayo Vallecano este sábado y amplió su cuenta en la pelea por el 'Pichichi'. Ya lleva 6 goles para seguir peleando en la cima.
3. Raphinha (FC Barcelona) -- El brasileño cortó este domingo su buena racha goleadora, pero sigue en el top de la tabla. Lleva 6 tantos.
2. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- El juvenil azulgrana selló un doblete en esta jornada 5 ante Levante y escala en la tabla de goleadores. Ya lleva 6 anotaciones en lo que va de la temporada.
1. Sergio Camello (Rayo Vallecano) -- El atacante es una de las sorpresas en este inicio de la Liga Española. Marcó ante el Real Madrid el sábado, llegó a 6 tantos y es el inesperado líder en la lucha por el 'Pichichi'.