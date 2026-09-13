Armas, más de 100 proyectiles y carros de lujo: operativo deja cinco detenidos en Colón

Colón, Honduras. Cinco personas fueron detenidas este domingo durante una operación ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, en apoyo a la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), en el departamento de Colón, donde además fueron decomisadas armas de fuego, munición, dinero en efectivo y dos carros de lujo. Entre los detenidos se encuentran tres mujeres y dos hombres, quienes son señalados de diferentes delitos relacionados con la portación ilegal de armas de fuego y munición de uso prohibido. Durante el operativo, las autoridades decomisaron cuatro pistolas, tres escopetas y dos fusiles. Entre estos últimos se encuentra un M-4-22 y un fusil calibre 223, de acuerdo con el informe.

Además del arsenal, los agentes encontraron más de 100 proyectiles sin percutir, que las autoridades clasifican como munición de uso prohibido. El operativo también permitió el decomiso de 12,500 lempiras en efectivo, distribuidos en diferentes denominaciones, así como 12 teléfonos celulares que serán sometidos a investigación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Entre los bienes asegurados figuran una Toyota Prado, año 2026, y una Toyota Hilux, año 2025. Ambos vehículos quedaron bajo disposición de las autoridades como parte de las diligencias correspondientes. De acuerdo con el reporte, uno de los hombres detenidos es señalado por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso comercial.

Un segundo hombre fue detenido por su presunta responsabilidad en los delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso prohibido y munición de uso prohibido. En el caso de las mujeres, una de ellas es señalada por portación ilegal de arma de fuego de uso prohibido, mientras otra fue detenida en cumplimiento de una orden de captura por el delito de captura ilegal de especies biológicas agravado, en perjuicio del Estado de Honduras.

Una tercera mujer también es señalada por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso prohibido, según el informe de las autoridades.