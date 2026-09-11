Dictan prisión preventiva a líder integrante del “Cartel del Pescado Bonilla”

Tegucigalpa, Honduras. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), obtuvo auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra Celio Antonio López Maik, señalado como presunto responsable del delito de tráfico de drogas agravado y supuesto encargado de la logística de la estructura criminal “Los Halcones”. La resolución fue obtenida en audiencia inicial dentro de la causa penal instruida contra Celio Antonio López Maik, quien es vinculado por la Fiscalía con una organización de tráfico de drogas desarticulada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) en los departamentos de Atlántida y Gracias a Dios.

La operación contra “Los Halcones” se ejecutó el 29 de septiembre de 2023, cuando agentes de la Atic realizaron 11 allanamientos. Como resultado de las acciones fueron asegurados cuatro bienes inmuebles, 13 embarcaciones menores y 19 vehículos, para un total de 36 bienes.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, la estructura recibía cargamentos de cocaína en altamar mediante lanchas rápidas tipo gofast provenientes de las costas de Colombia. Posteriormente, la droga era ocultada en sitios considerados seguros en La Mosquitia. Según el expediente, los cargamentos eran movilizados gradualmente por vía marítima hacia los departamentos de Atlántida y Cortés y, posteriormente, trasladados por carretera hacia el occidente de Honduras, con destino a la frontera con Guatemala. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Decomiso de 622 kilos de cocaína

En el marco de las investigaciones contra “Los Halcones”, la FESCCO y la Atic han reportado el decomiso de 622 kilos de cocaína. El primer cargamento, compuesto por 374 paquetes, fue asegurado en Punta Izopo el 17 de noviembre de 2021.