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Capturan a presunto integrante del “Cartel del Pescado Bonilla” en Puerto Lempira

Un hombre de 51 años fue capturado en Puerto Lempira por una orden pendiente por tráfico de drogas agravado y señalado como presunto integrante del “Cartel del Pescado Bonilla”

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 14:53 -
  • Redacción La Prensa
Capturan a presunto integrante del “Cartel del Pescado Bonilla” en Puerto Lempira

Celio Antonio López Maick fue ejecutada por funcionarios policiales de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP-9).

Puerto Lempira, Gracias a Dios. Un hombre de 51 años, señalado como presunto integrante del denominado “Cartel del Pescado Bonilla”, fue capturado este viernes 4 de septiembre en el barrio San José de Puerto Lempira, Gracias a Dios, por una orden de captura pendiente por tráfico de drogas agravado.

De acuerdo con las investigaciones citadas por la Policía, Celio Antonio López Maick, de 51 años, estaría vinculado con la estructura criminal conocida como “Cartel del Pescado Bonilla”. El hombre es originario y residente del barrio San José.

Sobre el sospechoso pesaba una orden de captura emitida el 22 de septiembre de 2023 por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal.

El detenido tenía una orden de captura pendiente por el delito de tráfico de drogas agravado, según informó la Policía Nacional.

El detenido tenía una orden de captura pendiente por el delito de tráfico de drogas agravado, según informó la Policía Nacional.

La orden judicial está relacionada con el expediente 123-2021 JLP/JN/PJ y establece que al hombre se le supone responsable del delito de tráfico de drogas agravado.

Según el requerimiento judicial, el delito habría sido cometido en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras. La Policía no detalló en su informe las circunstancias específicas de los hechos que dieron origen a la orden de captura.

La captura fue ejecutada por funcionarios policiales de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP-9), quienes localizaron y requirieron al sospechoso en ese sector del municipio.

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