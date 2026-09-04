Capturan a presunto integrante del “Cartel del Pescado Bonilla” en Puerto Lempira

Puerto Lempira, Gracias a Dios. Un hombre de 51 años, señalado como presunto integrante del denominado “Cartel del Pescado Bonilla”, fue capturado este viernes 4 de septiembre en el barrio San José de Puerto Lempira, Gracias a Dios, por una orden de captura pendiente por tráfico de drogas agravado.

De acuerdo con las investigaciones citadas por la Policía, Celio Antonio López Maick, de 51 años, estaría vinculado con la estructura criminal conocida como “Cartel del Pescado Bonilla”. El hombre es originario y residente del barrio San José.

Sobre el sospechoso pesaba una orden de captura emitida el 22 de septiembre de 2023 por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal.