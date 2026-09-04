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“Pido justicia por mi esposo”: clama viuda de jefe de Policía Municipal de Guanaja

Autoridades investigan el homicidio de Derrel Trevor Moore Forbes, ocurrido en Guanaja. El cuerpo fue reclamado en la morgue de La Ceiba por su esposa Norma Meléndez

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 12:54 -
  • Carlos Molina
“Pido justicia por mi esposo”: clama viuda de jefe de Policía Municipal de Guanaja

Norma Meléndez, esposa del policía municipal Derrel Trevor Moore Forbes (47), reclamó el miércoles su cuerpo en la morgue de La Ceiba y pidió justicia por su muerte. El agente fue víctima de un ataque mortal el pasado 31 de agosto en la isla de Guanaja.

 Foto: La Prensa

Guanaja, Islas de la Bahía. Bajo un ambiente de consternación e incertidumbre, las autoridades policiales mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer el asesinato de Derrel Trevor Moore Forbes, de 47 años de edad, quien se desempeñaba como jefe de la Policía Municipal en Guanaja, Islas de la Bahía.

El hecho violento ocurrió el pasado lunes 31 de agosto en un sector remoto ubicado entre Sabana Bay y Las Brisas del Mich, al otro lado de la paradisiaca isla. En ese punto Derrel Trevor Moore fue interceptado por desconocidos, quienes le dispararon.

Su cuerpo fue levantado por familiares y llevado a su domicilio donde estaba siendo velado. Horas después llegaron agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y se llevaron el cadáver para su respectiva autopsia.

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El cuerpo del ahora occiso fue trasladado a la morgue judicial de La Ceiba, donde fue reclamado el pasado miércoles 2 de septiembre por su esposa, Norma Meléndez, quien entre lágrimas exigió que el crimen no quede en la impunidad.

"Pedimos justicia"

Durante la entrega del cadáver, Meléndez descartó que el crimen esté ligado a disputas de carácter político, ya que durante el proceso de elecciones activó masivamente a favor de la actual alcaldesa de Guanaja, Sheray Borden. Pidió a los entes investigadores llegar hasta los responsables.

"No creemos que su muerte venga por la política; nunca pensé que las cosas llegaran al límite hasta quitarle la vida. Pido justicia por la muerte de mi esposo", manifestó la cónyuge.

Por su parte, el jefe de la Policía Nacional en Islas de la Bahía, Lisandro Muñoz, brindó detalles sobre el contexto del lugar donde ocurrió el homicidio y la situación de seguridad en la zona.

"Es un punto donde la policía interviene con apoyo de la Fuerza Naval y es bien vulnerable. Es un sector insular donde se han manejado informaciones fuertes relacionadas al narcotráfico", señaló el comisionado Muñoz.

Derrel Trevor Moore Forbes se desempeñaba como jefe de la Policía Municipal.

Derrel Trevor Moore Forbes se desempeñaba como jefe de la Policía Municipal.

 (Foto: La Prensa )

Ante la vulnerabilidad del sector, el jefe policial anunció el reforzamiento de la presencia de los cuerpos de seguridad en el área. "Vamos a mandar policías a la zona para que no se sienta aislada, ya que solo teníamos presencia policial constante en el cayo de Bonacca", explicó.

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Respecto a los avances para dar con los perpetradores, Muñoz prefirió mantener la reserva reglamentaria: "Estamos trabajando en diferentes líneas de investigación, las cuales no podemos dar a conocer públicamente para no entorpecer las indagaciones", concluyó.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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