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Avioneta sufre accidente en el aeropuerto Juan Manuel Gálvez de Roatán

No se reportan pérdidas humanas tras el incidente aéreo; solo se registran daños materiales en la aeronave y atención preventiva al personal de vuelo

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 12:26 -
  • Carlos Molina
Avioneta sufre accidente en el aeropuerto Juan Manuel Gálvez de Roatán

Una aeronave permanece en tierra tras el incidente registrado en las inmediaciones del aeropuerto. No se reportan pérdidas humanas.

 Foto: Diario La Prensa

Roatán, Honduras.-Una avioneta con matrícula YS-04P de El Salvador que realizaba un vuelo chárter privado sufrió un accidente este día en la pista del aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez, en la isla de Roatán, provocando la rápida movilización de los cuerpos de socorro.

De acuerdo con los primeros informes brindados por las autoridades locales, una falla mecánica en el aparato habría sido la causa principal que originó el percance al momento de la maniobra.

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Tras la alerta, las unidades de emergencia y el cuerpo de bomberos de la terminal aérea se desplazaron de inmediato al lugar del impacto para auxiliar a la tripulación y a los ocupantes a bordo.

Avioneta sufre accidente en el aeropuerto Juan Manuel Gálvez de Roatán
(La aeronave presentó una falla, según informes preliminares.)

Hasta el momento, los organismos de rescate han confirmado que no se registran pérdidas humanas, limitándose el hecho a daños materiales en la aeronave y la atención médica preventiva del personal de vuelo.

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Las autoridades de aviación civil han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar con exactitud las causas del fallo mecánico.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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