Avioneta sufre accidente en el aeropuerto Juan Manuel Gálvez de Roatán

Roatán, Honduras.-Una avioneta con matrícula YS-04P de El Salvador que realizaba un vuelo chárter privado sufrió un accidente este día en la pista del aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez, en la isla de Roatán, provocando la rápida movilización de los cuerpos de socorro.

De acuerdo con los primeros informes brindados por las autoridades locales, una falla mecánica en el aparato habría sido la causa principal que originó el percance al momento de la maniobra.