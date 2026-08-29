A casi 17 meses del accidente, recuperan piezas clave del avión de Lanhsa en Roatán

Entre los elementos que se busca recuperar están los motores y el registrador de voz de la cabina, componentes considerados relevantes para la investigación que busca establecer las causas del accidente. Para apoyar las labores en el lugar, representantes de Honeywell, fabricante de los motores de la aeronave, llegaron a Honduras. También participan Andrés Pereira, abogado, y especialistas de Watts Law Firm, firma con sede en Estados Unidos contratada por familiares de las víctimas que mantienen un proceso legal contra la aerolínea.

Una vez extraídos del fondo marino, los motores y el registrador de voz serán trasladados a Estados Unidos para su análisis por especialistas de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), en sus instalaciones de Washington.

El accidente ocurrió minutos después del despegue