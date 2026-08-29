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A casi 17 meses del accidente, recuperan piezas clave del avión de Lanhsa en Roatán

La aeronave permanece a unos 45 metros de profundidad y aproximadamente 800 metros de la cabecera de la pista del aeropuerto de Roatán

A casi 17 meses del accidente, recuperan piezas clave del avión de Lanhsa en Roatán

Momentos en que extraen los pedazos del avión accidentado en Roatán.
Inicia extracción del accidentado avión de Lanhsa sumergido en el mar de Roatán
Infografía: Los 6 minutos clave del mortal vuelo de Lanhsa en Roatán

Entre los elementos que se busca recuperar están los motores y el registrador de voz de la cabina, componentes considerados relevantes para la investigación que busca establecer las causas del accidente.

Para apoyar las labores en el lugar, representantes de Honeywell, fabricante de los motores de la aeronave, llegaron a Honduras. También participan Andrés Pereira, abogado, y especialistas de Watts Law Firm, firma con sede en Estados Unidos contratada por familiares de las víctimas que mantienen un proceso legal contra la aerolínea.

Recuperan evidencias del avión de Lanhsa hundido en Roatán

Una vez extraídos del fondo marino, los motores y el registrador de voz serán trasladados a Estados Unidos para su análisis por especialistas de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), en sus instalaciones de Washington.

El accidente ocurrió minutos después del despegue

El siniestro ocurrió el 17 de marzo de 2025, cuando el vuelo LNH-018 de Lanhsa despegó del Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez, en Roatán, con destino al aeropuerto Guillermo Anderson de La Ceiba.

Minutos después del despegue, la aeronave se precipitó al mar frente a la isla. El accidente dejó 12 personas fallecidas y cinco sobrevivientes.

Desde entonces, los restos del avión permanecían en el fondo marino, mientras las autoridades aeronáuticas y demás involucrados han continuado con las diligencias encaminadas a establecer qué provocó la caída.

La operación que comenzó esta semana representa una nueva etapa en la obtención de evidencia física del aparato, especialmente de componentes que pueden ser examinados en tierra con equipos especializados.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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