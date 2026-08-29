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Locura de Marathón, enfado de Génesis, chica de HCH y tiktoker sorprendieron

El duelo entre Génesis y Marathón dejó mucho más que goles, remontada y emociones dentro del terreno de juego.

Locura de Marathón, enfado de Génesis, chica de HCH y tiktoker sorprendieron
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Las imágenes más curiosas que dejó el duelo Génesis vs Marathón correspondiente a la jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Nacional.

 Fotos José Vásquez.
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El Marathón presentó algunas variantes en su 11 titular en el juego realizado en la calurosa ciudad de La Paz.
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El Génesis le dio la pelea al Marathón, pero no le ajustó y lo terminó perdiendo.
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Tres bellas chicas del Génesis que robaron suspiros en las graderías.
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La periodista Shirle Cálix de HCH deslumbró en el duelo Génesis vs Marathón correspondiente a la jornada 5.
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La chica no estaba feliz en el sector de silla y fue consolada por su amado.
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Bella chica que forma parte del Génesis y no pasó desapercibida.

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Merlin Soto fue la árbitro central del partido en el estadio de La Paz.
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El entrenador del Marathón le reclamó por una acción a la árbitro Merlin Soto.
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Roger Sanders apareció completamente solo dentro del área y solamente tuvo que empujar la pelota al fondo de las redes para poner el 1-0 a favor del equipo de La Paz. Se jugaban los 39 minutos del primer tiempo.
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Jonathan Rougier no pudo hacer nada para evitar el gol del Génesis.
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El tiktoker Brayan "La Playa" celebró con los jugadores del Génesis el gol de Sanders. El chico estuvo en la banca, pero no pudo ver acción.
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A los 48 minutos, un tiro libre ejecutado por Javier Rivera impactó en la barrera. El balón quedó suelto tras el rebote y Damin Ramírez apareció rápidamente para sacar un potente remate, el disparo terminó en el fondo de las redes y significó el 1-1.

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Jugadores del Génesis reclamaron que no había falta en el gol que provocó el empate de Marathón.
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Gabriel Araújo del Génesis se molestó con los árbitros.
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En el 53, Marathón aprovechó un error defensivo de Génesis. Jonathan Bueso presionó, logró robarle el balón al defensor Mosquera y quedó de frente ante la salida del guardameta local. El centrocampista remató antes de ingresar al área, la pelota golpeó en el poste y terminó entrando al fondo de la portería.
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Marathón lo remontó en cuestión de cinco minutos.
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Jonathan Bueso terminó siendo el héroe impensado ya que marcó el gol de la victoria del Marathón.
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Jonathan Rougier dio el susto tras un choque con jugador del Génesis. Al final pudo recuperarse.
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