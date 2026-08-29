Locura de Marathón, enfado de Génesis, chica de HCH y tiktoker sorprendieron

Las imágenes más curiosas que dejó el duelo Génesis vs Marathón correspondiente a la jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Nacional.
El Marathón presentó algunas variantes en su 11 titular en el juego realizado en la calurosa ciudad de La Paz.
El Génesis le dio la pelea al Marathón, pero no le ajustó y lo terminó perdiendo.
Tres bellas chicas del Génesis que robaron suspiros en las graderías.
La periodista Shirle Cálix de HCH deslumbró en el duelo Génesis vs Marathón correspondiente a la jornada 5.
La chica no estaba feliz en el sector de silla y fue consolada por su amado.
Bella chica que forma parte del Génesis y no pasó desapercibida.
Merlin Soto fue la árbitro central del partido en el estadio de La Paz.
El entrenador del Marathón le reclamó por una acción a la árbitro Merlin Soto.
Roger Sanders apareció completamente solo dentro del área y solamente tuvo que empujar la pelota al fondo de las redes para poner el 1-0 a favor del equipo de La Paz. Se jugaban los 39 minutos del primer tiempo.
Jonathan Rougier no pudo hacer nada para evitar el gol del Génesis.
El tiktoker Brayan "La Playa" celebró con los jugadores del Génesis el gol de Sanders. El chico estuvo en la banca, pero no pudo ver acción.
A los 48 minutos, un tiro libre ejecutado por Javier Rivera impactó en la barrera. El balón quedó suelto tras el rebote y Damin Ramírez apareció rápidamente para sacar un potente remate, el disparo terminó en el fondo de las redes y significó el 1-1.
Jugadores del Génesis reclamaron que no había falta en el gol que provocó el empate de Marathón.
Gabriel Araújo del Génesis se molestó con los árbitros.
En el 53, Marathón aprovechó un error defensivo de Génesis. Jonathan Bueso presionó, logró robarle el balón al defensor Mosquera y quedó de frente ante la salida del guardameta local. El centrocampista remató antes de ingresar al área, la pelota golpeó en el poste y terminó entrando al fondo de la portería.
Marathón lo remontó en cuestión de cinco minutos.
Jonathan Bueso terminó siendo el héroe impensado ya que marcó el gol de la victoria del Marathón.
Jonathan Rougier dio el susto tras un choque con jugador del Génesis. Al final pudo recuperarse.