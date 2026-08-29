Messi responde a Cristiano y se destapa con póker: así queda la distancia

¡Sigue en racha! Lionel Andrés Messi no para de anotar y este sábado 29 de agosto selló un nuevo doblete para también aumentar su cifra de tantos a lo largo de su carrera. El capitán del Inter Miami se unió a la fiesta ante el Montréal en la MLS.
El '10' de las Garzas se recuperaron de una mala racha para volver a la senda del triunfo tras cinco partidos sin ganar. Empezaron dando el primer golpe en el partido y fue nada más y nada menos que con el estreno del brasileño Casemiro.
El sudamericano marcó su primer tanto con el cuadro estadounidense luego de su incorporación como agente libre tras salir del Manchester United. Sin embargo, la fiesta la amargó Fabián Herbers que igualó el marcador en el 37'.
Y solo tres minutos después apareció Lionel Messi. El astro argentino marcó de tiro libre y nuevamente puso la ventaja para su equipo en el NU Stadium. Ya para la segunda parte, el '10' se hizo presente nuevamente e hizo una genialidad: ingresó al área, eludió varias marcas y endosó el 3-1 de la noche.
Pero la fiesta no terminó ahí y el capitán dejo su huella otra vez. Tras una recuperación del Inter Miami, quedó en el área chica y la picó ante el arquero. El argentino selló su noche perfecta, el póker: de la mejor forma, un golazo de tiro libre en el 90+6. El Inter Miami firmó una humillante paliza por 7-1 y vuelve a sonreír tras varios partidos sin ganar tanto en la MLS como Leagues Cup.
Los máximos goleadores históricos
Con este póker, Lionel Messi alcanzó los 927 goles en lo que va de su carrera profesional y acorta distancias en la lucha por alcanzar los 1,000 tantos. El argentino responde al tanto anotado por Cristiano Ronaldo con el Al Nassr este viernes: el portugués lleva 978 y ahora quedan 51 dianas de diferencia entre ambos.