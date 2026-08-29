Messi responde a Cristiano y se destapa con póker: así queda la distancia

Miami, Estados Unidos.

¡Sigue en racha! Lionel Andrés Messi no para de anotar y este sábado 29 de agosto selló un nuevo doblete para también aumentar su cifra de tantos a lo largo de su carrera. El capitán del Inter Miami se unió a la fiesta ante el Montréal en la MLS.

El '10' de las Garzas se recuperaron de una mala racha para volver a la senda del triunfo tras cinco partidos sin ganar. Empezaron dando el primer golpe en el partido y fue nada más y nada menos que con el estreno del brasileño Casemiro.

El sudamericano marcó su primer tanto con el cuadro estadounidense luego de su incorporación como agente libre tras salir del Manchester United. Sin embargo, la fiesta la amargó Fabián Herbers que igualó el marcador en el 37'.