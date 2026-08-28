Cristiano marca otra vez y está más cerca de los 1,000 goles: deja atrás a Messi

Arabia Saudita.

No para de anotar goles y sigue en racha. El portugués Cristiano Ronaldo dio la victoria y alargó el pleno de triunfos del Al Nassr, que ganó al Al Taawon por 2-1 y sigue como líder de la Liga de Arabia Saudí que este fin de semana alcanza la cuarta jornada.

Cristiano, que jugó 80 minutos, hizo el segundo gol de su equipo que culminó la remontada del cuadro del australiano Ange Postecoglou. Además, eleva su cosecha de goles a 978 a lo largo de su carrera.

El Al Taawon, que no ha ganado ningún partido hasta el momento y que con dos derrotas y dos empates marca la salvación en la clasificación, se puso por delante en el minuto 11 con el tanto de Bassam Al Hurayji.