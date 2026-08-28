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Cristiano marca otra vez y está más cerca de los 1,000 goles: deja atrás a Messi

El portugués cerró el remate de su compañero y marcó el 2-1 del Al Nassr ante el Al Taawon en la Liga de Arabia Saudita. Este es su tanto número 978.

Arabia Saudita.

No para de anotar goles y sigue en racha. El portugués Cristiano Ronaldo dio la victoria y alargó el pleno de triunfos del Al Nassr, que ganó al Al Taawon por 2-1 y sigue como líder de la Liga de Arabia Saudí que este fin de semana alcanza la cuarta jornada.

Cristiano, que jugó 80 minutos, hizo el segundo gol de su equipo que culminó la remontada del cuadro del australiano Ange Postecoglou. Además, eleva su cosecha de goles a 978 a lo largo de su carrera.

El Al Taawon, que no ha ganado ningún partido hasta el momento y que con dos derrotas y dos empates marca la salvación en la clasificación, se puso por delante en el minuto 11 con el tanto de Bassam Al Hurayji.

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El Al Nassr consiguió empatar en el añadido de la primera parte con el acierto de Samu Costa a pase de Sadio Mane. Y en la segunda mitad, a los cinco minutos, apareció Cristiano Ronaldo que hizo el 2-1. Fue en un disparo dentro del área de Mohamed Simakan que desvió, en boca de gol, el astro luso que llevó el balón a la red.

Fue el gol de Cristiano que en el 80 fue cambiado por Abdullah Al Hamdan y que asienta en el liderato al Al Nassr, líder con cuatro victorias en otros tantos partidos. Su equipo está en la cima con paso perfecto tras sumar su cuarto triunfo al hilo en el arranque de la liga, en la segunda plaza está el Al Hilal con 9 y Al Ittihad es tercero con 7, estos últimos con su partido pendiente de esta fecha.

Cristiano Ronaldo cerca de los 1,000 goles

Esta anotación del portugués significó el número 978 en su carrera profesional y queda a 22 de la tan ansiada cifra de 1000 goles. Además, deja atrás argentino Lionel Messi quien registra 923 tanto. Son 55 dianas de diferencia en cuanto al portugués.

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Redacción web
Agencia Efe/Redacción La Prensa

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