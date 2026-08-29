Dos muertos y un herido deja ataque armado en El Porvenir, Atlántida

El Porvenir, Honduras. Dos personas murieron y otra resultó herida durante un ataque armado registrado la tarde de este sábado en la aldea El Pino, municipio de El Porvenir, departamento de Atlántida.

Las víctimas fueron identificadas como Antonio Alexander Murillo y Óscar Danilo Perdomo Fúnez. El tercer ocupante del vehículo, cuya identidad no ha sido establecida hasta el momento, sobrevivió al ataque y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial.

El hecho ocurrió específicamente en la colonia Trochez, donde, de acuerdo con los informes preliminares, sujetos armados interceptaron el vehículo tipo turismo en el que se desplazaban las víctimas y abrieron fuego contra sus ocupantes.