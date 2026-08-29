Cae sospechoso de matar a mujer hallada con un ramo de flores en Tegucigalpa

Tegucigalpa. La Policía Nacional informó en sus redes sociales que detuvo a un hombre, a quien considera el principal sospechoso de haberle quitado la vida a una mujer en un violento hecho registrado en un tramo de la vía rápida de la capital.

La acción policial fue confirmada de manera oficial por un vocero de la institución uniformada, quien detalló que la captura del imputado se ejecutó tras labores de seguimiento e investigación iniciadas inmediatamente después de que ocurriera el crimen.

El violento suceso ocurrió ayer viernes y conmocionó a los capitalinos cuando el cuerpo sin vida de Winiker Elena Galeas Alvarado fue hallado a un costado de la calzada vehicular, en las inmediaciones del Anillo Periférico.

En la escena, los agentes policiales y forenses hallaron un ramo de flores (rosas rojas y girasoles), una tarjeta y un dispositivo móvil a escasa distancia del cadáver, elementos que serán claves en la investigación.

Primero se especuló que Galeas había sido atropellada debido a algunas marcas en su cuerpo; no obstante, horas después se determinó que había recibido un disparo en la cabeza.

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De acuerdo con el informe oficial, el detenido es un hombre joven que vestía una camisa de manga larga deportiva al momento de su detención.