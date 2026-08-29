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Cae sospechoso de matar a mujer hallada con un ramo de flores en Tegucigalpa

La muerte de Winiker Elena Galeas Alvarado sucedió ayer en horas de la tarde. Un día después se detiene a un hombre como sospechoso del crimen

Cae sospechoso de matar a mujer hallada con un ramo de flores en Tegucigalpa

El sospechoso, cuya identidad no fue revelada, será remitido bajo un expediente acusatorio por la muerte de Winiker Elena Galeas.

Tegucigalpa. La Policía Nacional informó en sus redes sociales que detuvo a un hombre, a quien considera el principal sospechoso de haberle quitado la vida a una mujer en un violento hecho registrado en un tramo de la vía rápida de la capital.

La acción policial fue confirmada de manera oficial por un vocero de la institución uniformada, quien detalló que la captura del imputado se ejecutó tras labores de seguimiento e investigación iniciadas inmediatamente después de que ocurriera el crimen.

El violento suceso ocurrió ayer viernes y conmocionó a los capitalinos cuando el cuerpo sin vida de Winiker Elena Galeas Alvarado fue hallado a un costado de la calzada vehicular, en las inmediaciones del Anillo Periférico.

En la escena, los agentes policiales y forenses hallaron un ramo de flores (rosas rojas y girasoles), una tarjeta y un dispositivo móvil a escasa distancia del cadáver, elementos que serán claves en la investigación.

Primero se especuló que Galeas había sido atropellada debido a algunas marcas en su cuerpo; no obstante, horas después se determinó que había recibido un disparo en la cabeza.

De acuerdo con el informe oficial, el detenido es un hombre joven que vestía una camisa de manga larga deportiva al momento de su detención.

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Las imágenes presentadas por la Policía Nacional muestran al sospechoso en custodia tras ser ubicado en una zona de Tegucigalpa. Se espera que en las próximas horas se proporcionen más detalles, tanto de la detención como de los avances de las investigaciones.

El sospechoso, cuya identidad no fue revelada, será remitido bajo un expediente acusatorio por la muerte de Galeas, además de otros cargos penales relacionados con el suceso ocurrido ayer.

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Redacción La Prensa
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