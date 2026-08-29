Detienen a la presunta homicida de Juan Moreno, sastre de Teupasenti, El Paraíso

El Paraíso. Un violento hecho ha generado dolor y consternación entre los pobladores del municipio de Teupasenti, El Paraíso, luego de que un reconocido adulto mayor de 75 años de edad perdiera la vida de forma violenta.

Juan Climaco Moreno Murillo era un reconocido sastre de la comunidad que dedicó gran parte de su vida a su oficio. Desafortunadamente, ayer fue atacado en su negocio en el barrio Guanacaste.

Tras el reporte de la tragedia, elementos de la Policía Nacional desplegaron un rápido operativo de captura que concluyó con la detención de una joven de 19 años de edad.

La sospechosa, originaria del municipio de Jacaleapa y con domicilio actual en el mismo sector donde ocurrió el crimen, fue arrestada como la principal responsable del homicidio del septuagenario.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el ataque se originó por un presunto robo. Una acalorada disputa verbal habría desencadenado la tragedia en la que la mujer habría empujado al anciano para posteriormente atacarlo de forma reiterada utilizando una tijera de sastrería.