Decomisan fusiles y pistolas durante inspección de contenedor en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras. Dos fusiles, dos pistolas y seis cargadores fueron decomisados este viernes durante una inspección policial realizada en un contenedor ubicado en las instalaciones del Centro Logístico de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), en Puerto Cortés.

El decomiso fue reportado de manera preliminar por agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), quienes desarrollaban operaciones de la Fuerza de Intervención Focalizada, en cumplimiento de una orden de la Dirección General de la Policía Nacional.

Según la documentación de carga, el contenedor transportaba mercadería, por lo que durante el proceso de inspección los agentes localizaron las armas de fuego y los cargadores.