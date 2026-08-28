Decomisan fusiles y pistolas durante inspección de contenedor en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras. Dos fusiles, dos pistolas y seis cargadores fueron decomisados este viernes durante una inspección policial realizada en un contenedor ubicado en las instalaciones del Centro Logístico de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), en Puerto Cortés.
El decomiso fue reportado de manera preliminar por agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), quienes desarrollaban operaciones de la Fuerza de Intervención Focalizada, en cumplimiento de una orden de la Dirección General de la Policía Nacional.
Según la documentación de carga, el contenedor transportaba mercadería, por lo que durante el proceso de inspección los agentes localizaron las armas de fuego y los cargadores.
Entre lo decomisado se contabilizan dos armas de fuego tipo fusil, además de dos pistolas y seis cargadores, según el informe preliminar de las autoridades.
El hallazgo quedó bajo conocimiento de los equipos policiales que participaron en la inspección, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en las que las armas fueron encontradas dentro del contenedor.
Por ahora, las autoridades no han informado públicamente sobre personas detenidas en relación con el decomiso ni han establecido el origen o destino de las armas localizadas.