Chef hondureño muere tras ser atacado cuando iba a reparar su bicicleta en California

Oakland, California. Gonzalo López, un chef hondureño de 58 años, perdió la vida cuando transitaba por el Parque César Chávez, al este de Oakland, California, donde fue atacado por un desconocido mientras se dirigía a reparar su bicicleta. De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Policía de Oakland, López fue una de varias personas que resultaron víctimas de una serie de ataques registrados en el sector.

Las autoridades informaron que se produjeron cuatro incidentes similares, en los cuales las demás víctimas sobrevivieron a las lesiones provocadas durante los ataques. El sospechoso fue identificado como José Jesús Rodríguez, de 34 años, quien fue detenido por las autoridades y posteriormente presentado ante un tribunal para responder por cargos graves relacionados con los hechos. Según la información policial, Rodríguez no tenía relación previa con las víctimas y estas habrían sido seleccionadas al azar durante los incidentes registrados en la zona. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse