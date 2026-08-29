Chef hondureño muere tras ser atacado cuando iba a reparar su bicicleta en California

Oakland, California. Gonzalo López, un chef hondureño de 58 años, perdió la vida cuando transitaba por el Parque César Chávez, al este de Oakland, California, donde fue atacado por un desconocido mientras se dirigía a reparar su bicicleta.
De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Policía de Oakland, López fue una de varias personas que resultaron víctimas de una serie de ataques registrados en el sector.
Las autoridades informaron que se produjeron cuatro incidentes similares, en los cuales las demás víctimas sobrevivieron a las lesiones provocadas durante los ataques.
El sospechoso fue identificado como José Jesús Rodríguez, de 34 años, quien fue detenido por las autoridades y posteriormente presentado ante un tribunal para responder por cargos graves relacionados con los hechos.
Según la información policial, Rodríguez no tenía relación previa con las víctimas y estas habrían sido seleccionadas al azar durante los incidentes registrados en la zona.
La muerte de López ha provocado consternación entre sus familiares, amistades y miembros de la comunidad hondureña, quienes han expresado su deseo de que se haga justicia y se esclarezca completamente el caso.
Personas cercanas al chef lo recuerdan como alguien dispuesto a ayudar a los demás y destacan que acostumbraba repartir comida entre personas sin hogar como parte de sus acciones de servicio comunitario.
López llevaba pocos días en Oakland luego de haber viajado previamente a Honduras para visitar a su hija. Según sus familiares, entre sus planes estaba realizar los trámites necesarios para establecerse nuevamente en Estados Unidos y reunirse de forma permanente con sus seres queridos.
Sin embargo, esos proyectos quedaron truncados tras el ataque ocurrido cuando se dirigía a reparar su bicicleta en el Parque César Chávez.
Actualmente, sus familiares buscan la manera de repatriar el cuerpo de Gonzalo López a Honduras, mientras esperan que el proceso judicial contra el sospechoso avance y se establezcan las responsabilidades correspondientes.
El caso continúa bajo investigación de las autoridades de Oakland, mientras familiares y allegados del hondureño esperan obtener respuestas sobre las circunstancias que provocaron su muerte.