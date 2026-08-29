Cierre en Río Blanco: Estas son las rutas alternas por las obras del túnel

San Pedro Sula. A partir de este sábado 29 de agosto queda cerrado el paso vehicular en la intersección de los bulevares Armenta y del Norte, a la altura del puente sobre el río Blanco, como parte de los trabajos de construcción del túnel. El cierre, previsto inicialmente por un período de dos meses, representa un nuevo cambio en el esquema de circulación anunciado para esta obra. Inicialmente, se había planteado que la intervención permitiría mantener el tránsito con restricciones parciales y cierres puntuales; sin embargo, las condiciones de ejecución y las modificaciones realizadas al diseño obligaron a replantear la estrategia para esta etapa de los trabajos, confirmó el ingeniero Roberto Zablah, encargado del proyecto.

Zablah explicó que hubo modificaciones al diseño a petición de la alcaldía, que también solicitó acelerar los trabajos de manera que para diciembre el proyecto esté casi terminado, tomando en cuenta que esa es una temporada de mayor circulación. El cierre tendrá un impacto directo en miles de conductores que utilizan diariamente este corredor para desplazarse entre el bulevar Armenta, el bulevar del Norte, Río Blanco, Altara, UTH, Unitec, Jaraguá y otros sectores residenciales y comerciales del noroeste de la ciudad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La obra del túnel fue concebida precisamente para eliminar el conflicto que actualmente se genera en este punto, donde los vehículos procedentes de Armenta deben incorporarse hacia el puente de Río Blanco, mientras otros conductores circulan desde el bulevar del Norte hacia Armenta y sectores aledaños. Con el túnel, los vehículos que vienen desde Armenta y necesitan incorporarse hacia Río Blanco podrán hacerlo por la parte inferior del puente, mientras que quienes se desplazan desde el bulevar del Norte hacia Armenta y las zonas del noroeste utilizarán la parte superior. La finalidad es eliminar el actual embudo y reducir los tiempos de espera que se registran, especialmente durante las horas de mayor circulación.

Cambio en el plan de circulación

La modificación del plan de circulación llega después de que la constructora PDI había informado a inicios de agosto que no serían necesarios cierres totales. En ese momento se explicó que las restricciones serían parciales, programadas y, cuando fuera necesario, de uno o dos días, con el propósito de reducir el impacto en una zona donde funcionan centros educativos, comercios, gasolineras y otros establecimientos. Con el nuevo cierre, que comienza este sábado, los conductores deberán evitar llegar directamente al puente de Río Blanco y, sobre todo, no esperar hasta encontrarse con las barreras para decidir por dónde continuar. La recomendación es planificar el recorrido antes de salir, especialmente durante las horas pico de la mañana y la tarde.

Rutas alternas por el cierre en Río Blanco

Una de las principales alternativas para quienes vienen desde Fesitranh hacia Armenta es utilizar el desvío hacia El Zapotal. Desde ese sector se puede continuar por la nueva plancha vial, pasar frente a Ciudad Jaraguá y avanzar hasta la rotonda que conecta el bulevar Mackey con el bulevar Armenta. Esta ruta fue identificada previamente por LA PRENSA como una de las principales vías de alivio durante la ejecución del proyecto. La misma ruta por El Zapotal puede ser utilizada por quienes se desplacen desde el segundo anillo o el bulevar del Norte hacia Armenta. La recomendación es tomar el desvío antes de llegar al sector intervenido, continuar por la plancha vial y utilizar la conexión frente a Ciudad Jaraguá para reincorporarse posteriormente al bulevar Armenta. Para los conductores que necesiten desplazarse desde Armenta hacia el bulevar del Norte, una alternativa importante es el acceso provisional por la colonia Los Álamos, localizado después de la Universidad Tecnológica de Honduras. Desde allí se puede avanzar por las calles internas de la colonia y reincorporarse al bulevar del Norte, evitando completamente el punto donde se desarrolla la obra. Otra opción para quienes salen del centro de San Pedro Sula rumbo a Armenta es utilizar el corredor de Jardines del Valle, cruzar por el puente Linda Coello, continuar hacia el sector de Stibys y posteriormente incorporarse al bulevar Mackey. También existe la posibilidad de acceder al Mackey por el sector de la morgue y utilizar el puente Los Alpes, dependiendo del punto de origen y destino. Las autoridades y los responsables del proyecto han recomendado a los conductores respetar la señalización temporal, atender las indicaciones de los agentes de tránsito y utilizar las calles colectoras y vías secundarias. También se aconseja salir con mayor anticipación, ya que el incremento de vehículos en las rutas alternas podría generar nuevos puntos de congestionamiento. El impacto no se limitará al punto de cierre. Al trasladarse parte del flujo vehicular hacia El Zapotal, Los Álamos, Jardines del Valle, Stibys y el bulevar Mackey, es previsible que algunas de estas vías experimenten mayor presión durante las horas de entrada y salida laboral y escolar. Por ello, quienes tengan recorridos habituales por el noroeste deberán considerar desde ahora tiempos adicionales de desplazamiento.

Inversión y plazo de la obra