Kervin Arriaga y AEK ya tienen calendario en Champions: fecha ante Real Madrid

Grecia.

El sueño europeo del volante hondureño Kervin Arriaga ya tiene fechas, escenarios y rivales confirmados. La UEFA dio a conocer el calendario oficial de la fase de liga de la Champions League 2026/27, y el AEK de Atenas se prepara para afrontar una aventura de máxima exigencia, con enfrentamientos ante algunos de los clubes más importantes del continente. Para el mediocampista catracho será una oportunidad inmejorable de seguir escribiendo su historia en el fútbol europeo. Arriaga tendrá la posibilidad de medirse ante grandes figuras y jugar en algunos de los estadios más emblemáticos del mundo, llevando nuevamente la bandera de Honduras a la máxima competición de clubes de Europa. El debut del AEK será el 8 de septiembre, cuando reciba en territorio griego al LASK. El conjunto ateniense tendrá la ventaja de comenzar su recorrido como local, arropado por su afición, en un partido que aparece como una oportunidad importante para sumar los primeros tres puntos y comenzar con confianza su participación en el torneo.

Sin embargo, la dificultad aumentará considerablemente a partir de las siguientes jornadas. En la segunda fecha, el equipo de Arriaga tendrá que viajar a Inglaterra para enfrentarse al Shakhtar Donetsk, que disputará sus partidos como local en Stamford Bridge debido a la situación que atraviesa Ucrania. La exigencia no dará tregua, ya que el AEK volverá a jugar en Inglaterra en la tercera jornada. Esta vez tendrá enfrente nada menos que al Manchester City, uno de los grandes favoritos de Europa y un rival que pondrá a prueba al conjunto griego en todos los aspectos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

ANTE EL MEJOR EQUIPO DE LA HISTORIA

Uno de los partidos más esperados para los aficionados hondureños llegará en la cuarta jornada. El AEK recibirá al Real Madrid el miércoles 4 de noviembre, en un encuentro que tendrá un significado especial para Kervin Arriaga. El mediocampista catracho volverá a enfrentarse al conjunto español, al que ya tuvo como rival durante su etapa en el Levante en la Liga española. Ahora tendrá una nueva oportunidad de medirse ante el gigante de Europa, pero esta vez en el escenario más importante del fútbol continental. El duelo ante el Real Madrid promete convertirse en uno de los momentos más especiales de la temporada para Arriaga y para el fútbol hondureño, especialmente por la posibilidad de ver nuevamente a un jugador catracho enfrentando a uno de los clubes más laureados de la historia. Después de ese compromiso, el calendario continuará presentando desafíos importantes. El AEK deberá viajar a Italia para enfrentarse al Como, mientras que posteriormente tendrá una visita a Turquía para medirse al Galatasaray, otro histórico del fútbol europeo que acostumbra disputar sus partidos como local en un ambiente de enorme presión.

Entre esos compromisos también aparece una cita de lujo en Atenas, donde el conjunto griego recibirá a la Roma. Será otra oportunidad para que Arriaga pueda demostrar su nivel frente a un rival de gran tradición y experiencia internacional. Pero el cierre de la fase de liga será todavía más exigente. El AEK tendrá que viajar hasta Alemania para visitar al Borussia Dortmund en el imponente Signal Iduna Park, uno de los estadios con mayor ambiente y capacidad de convocatoria del fútbol europeo. El camino está definido y los retos son enormes. Kervin Arriaga tendrá por delante una Champions League que podría marcar un antes y un después en su carrera. LASK, Shakhtar, Manchester City, Real Madrid, Como, Galatasaray, Roma y Borussia Dortmund serán los obstáculos que deberá superar junto al AEK en una aventura europea que promete emociones y que tendrá a Honduras muy pendiente de cada uno de sus partidos.

CALENDARIO DEL AEK DE KERVIN ARRIAGA EN LA CHAMPIONS LEAGUE: