Manchester City golea al Crystal Palace con show de Haaland en la Premier

Inglaterra.

Rayan Cherki demostró una vez más que es el jugador más creativo de este Manchester City. El francés, con libertad en la media punta, marcó dos grandes goles, uno de regateador hasta la cocina y otro con un disparo desde fuera del área para doblegar por 1-4 al Crystal Palace, que además fue la primera víctima de Erling Haaland esta temporada.

El noruego, que no había visto puerta en los dos primeros partidos, abrió el marcador en el minuto 17 al rematar de cabeza un envío de Antoine Semenyo. Haaland, ya sin su característico pelo largo, elevó con su remate de cabeza la pelota por encima de Dean Henderson en un bello tanto.

Es la primera vez que el City de Enzo Maresca se pone por delante en un partido después de perder la Community Shield contra el Arsenal y de remontar al Bournemouth en Premier. Para Haaland, que estrena su cuenta goleadora este curso, este tanto convierte Selhurst Park en su estadio favorito en Inglaterra solo por detrás del Etihad Stadium. En la casa del Palace ha marcado ya seis tantos.

Pese a que los 'Sky Blues' pudieron haber sentenciado en la primera mitad, el Palace gozó de alguna buena ocasión para empatar, sobre todo una de cabeza de Tyrick Mitchell, pero el partido se marchó con el 0-1 al descanso.