El dólar supera los L27 y genera preocupación en Honduras

Analistas habían sido conservadores y esperaban que este deslizamiento de la moneda ocurriera a finales de septiembre o incluso a inicios de octubre; sin embargo, el movimiento se produjo antes de lo previsto.

La mañana de este viernes, los hondureños se encontraron con que el precio del dólar de venta cruzó la barrera de los 27 lempiras. El precio oficial fijado por el Banco Central de Honduras (BCH) es de L27.0010 para la venta y L26.8667 para la compra .

San Pedro Sula, Honduras. Tal como lo habían advertido el Banco Central de Honduras (BCH) y economistas, el precio del dólar en venta alcanzó los 27.0010 lempiras este viernes 28 de agosto de 2026. Ante este nuevo nivel del tipo de cambio, expertos anticipan efectos inmediatos en la economía hondureña.

Roberto Lagos, presidente del BCH, declaró recientemente que el tipo de cambio seguirá deslizándose y no se mantendrá fijo, debido a que existe un deslizamiento natural de la economía. “Si yo tuviera el tipo de cambio fijo, perdería reservas y si pierdo reservas como le hago frente a las importaciones de combustibles, a los compromisos de país y endeudamiento”.

Al 20 de agosto de 2026, las reservas internacionales netas del BCH alcanzaron los 11,669.9 millones de dólares, un aumento de 1,364.1 millones respecto al 27 de enero, con una cobertura equivalente a 6.7 meses de importaciones.

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Según el Pulso Económico del BCH, al 20 de agosto el tipo de cambio de referencia fue de L26.8368 por dólar, frente a L26.3737 al cierre de 2025. Esto representa una depreciación acumulada de 1.76%.

En términos interanuales, la depreciación fue de 3.46%, menor al 4.77% registrado un año antes.

El precio del dólar depende, principalmente, de cuántas divisas ingresan al país y cuántas se necesitan para realizar pagos en el exterior. Las remesas, las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo generan dólares, mientras que las importaciones, la compra de combustibles, los bienes de capital y el pago de deuda externa generan demanda de divisas.

Un dólar más caro significa que los importadores necesitan más lempiras para comprar productos en el exterior. Esto puede elevar los costos de combustibles, materias primas, maquinaria y productos terminados, y parte de ese aumento puede trasladarse a los consumidores.

Si los precios suben más rápido que los salarios, los hogares pierden poder adquisitivo porque pueden comprar menos con la misma cantidad de dinero. Para quienes reciben remesas, un dólar más caro significa más lempiras por cada dólar recibido, aunque ese beneficio puede reducirse si también aumentan los precios.

Dante Mossi, expresidente del BCIE, escribió en su cuenta de X: “Bueno contra todo pronóstico justo antes del mes de la patria el precio de venta del dólar sobrepaso la barrera de L27, hoy L27,0010/US$. Y que hará el Banco Central de Honduras, dejar que la tendencia siga acelerándose”, cuestionó Mossi.