El dólar supera los L27 y genera preocupación en Honduras

Amparo Canales, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, declaró que, de mantenerse la actual tendencia, el lempira podría cerrar el año con un tipo de cambio superior a los <b>27.15 o 27.30 lempiras por dólar,</b> lo que tendría repercusiones en el precio de los productos importados.Expertos señalan que el efecto es inmediato porque Honduras depende de las importaciones de productos y servicios, por lo que el incremento del tipo de cambio se traduce en un encarecimiento de los costos para la población.El <b>sector mipyme,</b> por su parte, vaticina el fracaso de más pequeños negocios debido a los altos costos de la energía eléctrica y advierte que el aumento del dólar encarece toda la cadena de producción.