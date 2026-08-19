Deportaciones en Estados Unidos ponen en riesgo las remesas en Honduras

San Pedro Sula, Cortés

La actividad económica vinculada a las remesas podría verse afectada ante una eventual reducción del flujo de dinero enviado por los hondureños que residen en Estados Unidos. Este escenario estaría relacionado con la deportación de migrantes hondureños, en un contexto marcado por la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) y el incremento de las redadas y acciones de control migratorio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Una disminución en el envío de remesas tendría efectos principalmente en los hogares que dependen de estos recursos para cubrir gastos básicos, como alimentación, vivienda, educación y salud. Además, una menor circulación de estos ingresos podría repercutir en el consumo interno y, en consecuencia, en distintas actividades comerciales y económicas del país.

Las remesas familiares representan uno de los principales motores de la economía de Honduras y equivalen aproximadamente a entre el 25% y el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Cerca del 78% de estos recursos recibidos por las familias se destina a cubrir necesidades primarias, como alimentación, pago de servicios públicos, salud y vivienda. Por ello, cualquier disminución en el flujo de remesas impactaría directamente en la capacidad de los hogares para cubrir estas necesidades y también tendría efectos sobre la actividad económica del país. Honduras registra, de enero a julio de 2026, 28,706 hondureños retornados, la mayoría procedente de Estados Unidos. La cifra representa un aumento del 41% en comparación con el mismo período de 2025, cuando se registraron 20,362 retornados. Expertos estiman que el país podría cerrar el año con más de 100,000 hondureños retornados como consecuencia de la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) y de las redadas antimigrantes en Estados Unidos, factores que podrían provocar tanto retornos voluntarios como deportaciones.

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El regreso de estos connacionales impactaría en una reducción de divisas. Sin embargo, para expertos como César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), esto no ocurrirá necesariamente en los meses siguientes. Al contrario, se podría registrar un aumento en el envío de remesas debido al temor de los hondureños que residen en Estados Unidos, quienes buscarían hacerse de un patrimonio o incrementar sus ahorros en Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “En un corto plazo, veremos un boom, un aumento de las remesas porque mucha gente que está en riesgo a deportaciones va a empezar a enviar más dinero a Honduras como prevención, a largo plazo esto va impactar fuertemente en las remesas”, dijo Castillo a LA PRENSA.

Castillo detalló que, según el censo, en Estados Unidos hay un millón y medio de hondureños y, de estos, casi 600,000 se encuentran en situación irregular. Específicamente, sobre los beneficiarios del TPS, estimó que son más de 55,000. El comportamiento de los flujos de divisas evidencia un alza en los ingresos, impulsada por la evolución de las remesas familiares y las exportaciones de bienes, mientras que los egresos muestran un crecimiento más moderado. De enero al 30 de julio de 2026, las remesas familiares suman 7,651.9 millones de dólares, siendo el principal ingreso. Le siguen la exportación de bienes, con 3,119.8 millones de dólares, y los servicios, con 1,524.8 millones de dólares, de acuerdo con datos del Banco Central de Honduras (BCH). José Luis Moncada, expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), manifestó a LA PRENSA que, del 100% de los hondureños en Estados Unidos, solo un 5.9% podría estar bajo el TPS, un porcentaje que calificó como bastante bajo. “Eso implica que el impacto no sería tan grande como se está proyectando”. Moncada explicó que uno de los escenarios es que, al perder el permiso de trabajo, las empresas no los contraten porque ya no están amparados en el TPS. “Pueden quedarse trabajando en otros sectores ganando menos, al ganar menos, sus remesas van a bajar indudablemente”. Quienes retornen al país y no traigan capital de trabajo tendrán un impacto financiero en sus hogares. “El efecto no va a ser inmediato, va a ser gradual, tal vez se va a comenzar a sentir de aquí a tres a seis meses”, advirtió Moncada. La encuesta semestral de remesas familiares de enero de 2026 del BCH establece que los migrantes envían, en promedio, 506.2 dólares al mes. Existe una brecha de género significativa: los hombres envían un promedio de 614.2 dólares, mientras que las mujeres remiten 362.3 dólares. El 83.5% de los migrantes envía dinero al menos una vez al mes.

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Las remesas se utilizan mayoritariamente para cubrir necesidades básicas: manutención (55.4%) y tratamientos médicos (23.8%). Solo porcentajes muy bajos se destinan a inversión en negocios (0.8%) u obras comunitarias (0.1%). El 85.0% reside en Estados Unidos y el 9.1% en España. Rafael Delgado, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), declaró a este rotativo que habrá una caída en las remesas con la expulsión de hondureños amparados con el TPS, aunque se desconoce en qué porcentaje. Consideró preocupante la situación porque muchas familias hondureñas dependen de las remesas y con ellas logran cubrir necesidades básicas. “Si comparamos las remesas que se envían con el valor de lo producido en Honduras durante un año es alrededor del 30%, son ingresos que sostienen miles de hogares”.

Delgado agregó que se requiere un plan integral para aprovechar el recurso humano calificado que regresará al país, para que pueda emprender y fortalecer las empresas y no engrose las cifras de desempleo.