Deportaciones en Estados Unidos ponen en riesgo las remesas en Honduras

La actividad económica vinculada a las remesas podría verse afectada ante una eventual reducción del flujo de dinero enviado por los hondureños que residen en Estados Unidos. Este escenario estaría relacionado con la deportación de migrantes hondureños, en un contexto marcado por la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/fin-tps-hondurenos-estados-unidos-opciones-migratorias-respuestas-PG31732782" target="_blank">finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) </a>y el incremento de las redadas y acciones de control migratorio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).Una disminución en el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/economia/remesas-honduras-primer-semestre-2026-bch-EJ31384909" target="_blank">envío de remesas</a> tendría efectos principalmente en los hogares que dependen de estos recursos para cubrir gastos básicos, como alimentación, vivienda, educación y salud. Además, una menor circulación de estos ingresos podría repercutir en el consumo interno y, en consecuencia, en distintas actividades comerciales y económicas del país.