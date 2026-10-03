Edrick señala lo que le pasó a Honduras ante Martinica: "tenemos que tener un poco de paciencia"

Tegucigalpa, Honduras.

Edrick Menjívar, uno de los líderes de la Selección Nacional de Honduras, dio la cara tras la vergonzosa derrota sufrida el viernes ante Martinica por la Liga de Naciones de Concacaf. El portero hondureño del Olimpia señaló los errores que provocaron la penosa caída, un resultado que dejó a la H al borde de la eliminación y con el peligro de complicar incluso su permanencia en la Liga A.

Además, fiel a su estilo, Menjívar pidió paciencia ante los resultados y dejó clara su confianza en el proceso encabezado por el técnico español José Francisco Molina.

CONFERENCIA DE MENJÍVAR

¿Cómo digerir la derrota ante Martinica y qué ha pasado?

Es difícil. Era un partido donde teníamos la necesidad de ganar. Creo que, hablando en general, nos faltó todo ayer: fútbol, intensidad, actitud y ganas. Era un conjunto de cosas que no teníamos anoche y que nos pasaron factura. Creo que por eso se da el resultado. ¿Por qué Honduras pasa de un gran juego en Jamaica a lo ocurrido ante Martinica? ¿Crees que el jugador se agranda?

Es algo para analizar. No es de ahorita, nos viene ocurriendo desde hace días. Nos cuesta encontrar esa consistencia y mantener un ritmo a buen nivel. Somos muy intermitentes: uno bueno y otro malo. Pasa mucho por la cabeza. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse No creo que sea por menospreciar al rival. No se hizo algo diferente al juego ante Jamaica. Es una de las falencias que tenemos en el fútbol de Honduras y hay que buscarle solución.

El fútbol y la vida son así. No hay tiempo para ser depresivos. Un jugador depresivo no sirve en el fútbol. Tampoco es que estamos alegres; estamos tristes y dolidos. Hay que aprender a vivir con esa tristeza y ese dolor, y tener que entrenar para ganar el juego de este lunes. La gente es dura y lo que ocurrió duele. ¿Qué se habló en el camerino tras haber perdido de esta magnitud?

Creo que decir lo que ocurrió en el camerino no se puede. Es algo íntimo de nosotros. Nunca he divulgado lo que pasa dentro de un camerino. Está claro que hablamos. Transmitirle algo a la gente ahorita es duro, ya que ocupan resultados. Hay que hablarles dentro de la cancha. Hemos hablado mucho tiempo con los micrófonos y hemos mandado muchos mensajes, pero, en definitiva, hay que hablarle a la gente dentro de la cancha, sacando resultados.

Se habla mucho de un nuevo proceso. ¿Qué pensás cuando se está perdiendo al inicio de un proceso y dónde queda la responsabilidad del jugador hondureño?

Sí, es difícil porque, como decís, venimos año tras año luchando y tratando de lograr el objetivo, y la realidad es que no lo hemos logrado. No hemos ido al Mundial y tampoco hemos podido sacar los resultados en este nuevo proceso. También hemos logrado algunas cosas importantes. Hemos llegado a semifinales de la Copa Oro y todo eso. Entonces, no todo es malo, pero, en definitiva, todo se basa en los resultados, que al final del día son los que dictan el día a día del jugador, del entrenador y de todo el mundo. Creo que tanto el cuerpo técnico como Francis han venido a aportar mucho, siguen aportando y seguirán aportando. Entonces, nosotros como jugadores lo que tenemos que hacer es adaptarnos lo más rápido posible a la idea de ellos, ayudarnos dentro de la cancha y, en algún momento, empezar a tomar responsabilidades también nosotros. Porque pasan entrenadores, pasan entrenadores y sigue lo mismo. Entonces, en algún momento tenemos que empezar a vernos nosotros también, a ver en qué estamos fallando como jugadores. Me ha dolido todo lo que nos ha pasado en las eliminatorias anteriores, los resultados y no poder sacar el resultado que la gente desea. Seguimos aquí luchando, seguimos aquí tratando de levantar la mano y ayudando, y lo seguiremos haciendo hasta que ya no tengamos fuerza. Ojalá que se nos empiecen a dar los resultados, que en el fútbol es lo más importante. Yo siempre he dicho que en el fútbol lo más importante son los resultados.

¿Creés que existe poca paciencia con este nuevo proceso?

Mucha gente pedía un proceso nuevo, pedía jugadores nuevos, jugadores más jóvenes y todo eso. Entonces, ahora que está pasando todo eso, se está criticando igual y se están buscando resultados igual. Yo personalmente soy de los que piensa que el resultado es lo más importante, porque uno es juzgado en base a los resultados. Pero hay poca paciencia al trabajo y hay poca paciencia a los procesos. Justo ayer miraba una entrevista en la que le preguntaron a Enner Valencia, que es el goleador histórico de Ecuador, porque hay un nuevo proceso ahí también con Marcelo Gallardo. Él dijo que al inicio iba a costar, pero que teníamos que estar todos unidos. Hay una nueva metodología de trabajo, algo nuevo para nosotros, y yo quisiera pedirles a ustedes, que son una fuente cercana entre el jugador y el aficionado, que no dejemos de creer, que no dejemos de tener esa unión. Es difícil, lo sé, porque todos queremos ver a Honduras allá arriba. Todos queremos ver a Honduras en los Mundiales, peleando los Final Four y compitiendo contra las grandes selecciones. Pero tengamos un poquito de paciencia. Al final, en tres o cuatro años, si no se logran los objetivos, sé que suena como un tiempo largo, pero ¿cuántos Mundiales ha habido desde que comenzó la Copa del Mundo y nosotros hemos ido a tres? Creo que tenemos que tener un poco de paciencia, tratar de unir a la gente y a la afición. Muchas veces el seleccionado siente como que estamos cargando una mochila, una mochila pesada de cosas que no hemos logrado, que día a día se nos recuerdan. Nos lo recuerda la gente, nos lo recuerdan los periodistas y nos lo recuerdan exjugadores que han estado aquí y que han logrado cosas. Nosotros los admiramos y respetamos todo lo que han hecho por Honduras, pero nosotros también queremos hacer lo nuestro. Es difícil, yo sé que es difícil porque no lo hemos logrado. Esta generación ha sido muy criticada, pero yo les pido que a estos muchachos les den la mano, que les extiendan la mano, porque hay una gran base de talento ahorita. Tal vez no lo ven, pero hay una gran base de jugadores jóvenes que van a dar mucho a Honduras y que pueden aportar mucho a la Selección. Yo siempre he dicho: si tienen que criticar, critíquenme a mí. Yo tengo la espalda para aguantarlo. Tengo la personalidad para soportarlo y sostenerlo. Critíquenme a mí y dejen a los muchachos tranquilos. Déjenlos trabajar. Estoy seguro de que puede que yo no esté cuando ellos ya lo logren, porque yo ya estoy en una edad importante. Hay uno ahí de 17 años, Arana, que estuvo jugando el otro día e hizo cosas interesantes. Imagínense a ese muchacho con dos años de experiencia jugando en la Selección, jugando en Primera División y todo eso. Entonces, creamos en el proceso. Dennos un poquito de tiempo. Trabajemos juntos uno o dos años. Trabajemos juntos periodistas, afición, jugadores y cuerpos técnicos. Unámonos dos o tres años y les aseguro que verán frutos.

