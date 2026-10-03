La H peligra: ¿Cuáles son los resultados que lo descenderían a la Liga B?

San Pedro Sula.

La Selección de Honduras quedó al borde del abismo en la Concacaf Nations League después de la derrota 2-1 ante Martinica. Ese resultado complicó todavía más el panorama de la Bicolor, que ahora llega a la última jornada con el riesgo real de perder su lugar en la Liga A y descender a la Liga B. Honduras forma parte del Grupo B de la Liga A junto a Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador. De acuerdo con el formato de la competencia, los dos primeros lugares del grupo avanzan a los cuartos de final, mientras que los equipos que terminen quinto y sexto descienden a la Liga B.

Después de la tercera jornada, la Bicolor quedó obligada a sacar un resultado positivo frente a Jamaica y, además, deberá estar pendiente de lo que ocurra entre Martinica y El Salvador y del duelo entre Guatemala y Surinam. Es decir, Honduras ya no depende únicamente de sí misma para evitar una caída que sería un duro golpe para el fútbol nacional. DESCENSO Honduras desciende si pierde contra Jamaica y Martinica consigue ganar o empatar ante El Salvador o biceversa. En ese escenario, la Bicolor quedaría sin margen para evitar terminar en los últimos puestos del grupo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También existe un escenario de descenso incluso con un empate. Honduras podría igualar ante Jamaica, pero cualquier victoria en el Martinica vs El Salvador lo enviaría al descenso. Otro de los resultados es que Honduras gane solo por diferencia de un gol, Guatemala le gane a Surinam y que Martinica gane por diferencia de tres goles El Salvador. La diferencia de goles será vital en la última fecha. PERMANENCIA Para permanecer en la Liga A tiene tres opciones. La primera es que gane a Jamaica sin importar en los demás resultados. La segunda es sacar un empate ante Jamaica y que El Salvador y Martinica también empaten. Y la última, pero más complicada es que Honduras empate y que Guatemala pierda por diferencia de seis goles ante Surinam.