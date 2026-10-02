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Debut soñado: Erick 'Yío' Puerto marca su primer gol con la Selección de Honduras

El delantero del BATE Borisov se estrenó como goleador oficial con la Selección de Honduras ante Martinica.

Martinica.

¡Sueño cumplido! Erick 'Yío' Puerto anota su primer gol oficial como jugador de la Selección Nacional de Honduras y lo hizo en su debut contra Martinica en partido correspondiente a la Concacaf Nations League.

El ex jugador del Platense le está dando la victoria momentánea a la 'H' desde el minuto 8 con un cabeza mortal que fue imposible para el arquero rival.

La jugada nació desde un centro al segundo palo de Cristopher 'Búho' Meléndez, Luis Vega rezagó de cabeza y tras un pique en el área Puerto se lanzó de cabeza para anotar el 1-0 de Honduras ante Martinica.

Erick 'Yío' Puerto festejando su primer gol con la Selección de Honduras.

Erick 'Yío' Puerto festejando su primer gol con la Selección de Honduras.

Este gol significa mucho para Erick Puerto, quien debutó oficialmente con la 'H', porque anotó su primer gol en un partido en el que más se le necesitaba.

Antes del final de la primera parte, Martinica emparejó los cartones con gol de Jonathan Varane tras un centro desde la izquierda.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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