“Cuida de los que en ti confían”: lanzan labores del Conapremm en La Ceiba

La Ceiba, Honduras. Con el lema "Cuida de los que en ti confían", la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm ) realizó este viernes el lanzamiento oficial del operativo preventivo para el Feriado Morazánico 2026, que se desarrollará del 5 al 11 de octubre. El emblemático escenario de la playa El Partenón, en la ciudad de La Ceiba, norte de Honduras, sirvió como marco para el banderillazo de salida de las acciones de asistencia y seguridad en esta región del país. El operativo tiene como propósito principal brindar resguardo, asistencia vial y orientación a los miles de vacacionistas que visitarán "La Novia de Honduras" durante este asueto unificado.

Para lograrlo, un contingente de aproximadamente 920 personas pertenecientes a unas 20 instituciones trabajará en horario continuo (24/7) durante los próximos nueve días, iniciando formalmente el despliegue a partir de este sábado 3 de octubre. Florentino Martínez, coordinador de Conapremm, enfatizó la importancia de la prudencia ciudadana para lograr un saldo blanco durante la semana festiva. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Esperamos que todo salga bien y recordarle a la población para que regrese a su casa solo con buenos recuerdos, ya que el 99% es responsabilidad de cada uno", expresó Martínez.

"No excesos de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, cuidar siempre a sus hijos y seguir las indicaciones que damos en Conapremm, para disfrutar las vacaciones sin incidencias que lamentar", añadió.

Para garantizar la tranquilidad en el departamento de Atlántida, las autoridades instalarán aproximadamente 39 puntos de control, estratégicamente ubicados a lo largo de la carretera CA-13, así como en playas, balnearios y en los principales atractivos turísticos de la zona.

La Ceiba lista con una variada oferta turística

Por su parte, La Ceiba se declara lista para recibir a los visitantes con una amplia agenda de actividades que incluye conciertos y activaciones de entretenimiento en el Paseo de los Ceibeños y el Malecón.

Además de sus atractivos urbanos y la vibrante vida nocturna en la Zona Viva, la ciudad ofrece una completa gama de experiencias: Turismo de aventura y adrenalina: Rafting y canopy en la icónica Cuenca del Río Cangrejal.