Cuenca del Cangrejal, el destino estrella para el Feriado Morazánico

La Ceiba, Honduras. Con una oferta turística integral que abarca desde la tranquilidad de sus balnearios naturales hasta la adrenalina de los deportes extremos, la cuenca del río Cangrejal se reporta lista para recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales durante este Feriado Morazánico. Ubicada a pocos minutos del centro urbano de La Ceiba, esta joya ecoturística ofrece una variada agenda para quienes buscan conectar con la naturaleza estas vacaciones de la semana Morazánica, recorrer senderos tropicales y disfrutar de aguas cristalinas.

Fácil acceso y paisajes de ensueño

Para adentrarse en la zona turística de la cuenca partiendo desde La Ceiba, los viajeros deben tomar la carretera CA-13 y desviarse a mano derecha, a pocos metros del puente Saopín, ingresando por la colonia Casa Blanca.

A partir de este punto, el recorrido continúa bordeando la majestuosa cordillera Nombre de Dios, hogar del Parque Nacional Pico Bonito. Durante los primeros dos kilómetros de trayecto, los veraneantes pueden contemplar la impresionante cascada El Bejuco, una caída de agua de aproximadamente 60 metros de altura que se divisa entre la densa vegetación. En el trayecto, las familias disponen de diversos balnearios con zonas seguras para bañarse en el río, así como puestos de artesanos locales que ofrecen souvenirs elaborados a mano. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Aventura de clase mundial

La cuenca del Cangrejal es reconocida internacionalmente como uno de los mejores puntos para la práctica de rafting y kayak. Turistas procedentes de Norteamérica, Europa, Asia y Centroamérica acuden cada año a desafiar los rápidos del río. Las actividades de descenso en balsas o kayaks son operadas por empresas turísticas certificadas. El recorrido comprende seis kilómetros de deporte extremo y aventura controlada durante dos horas y media.

El descenso en rafting abarca seis kilómetros sobre las aguas del río Cangrejal y tiene una duración aproximada de dos horas y media de pura adrenalina.

Patrimonio y turismo comunitario

Uno de los principales atractivos de la zona es el icónico puente colgante sobre el río Cangrejal, ubicado al pie del Parque Nacional Pico Bonito. Este patrimonio ceibeño, cuenta con un centro de visitantes, sala interpretativa, tienda de artesanías, senderos y área para acampar. La Asociación Pro-comunidades Turísticas de Honduras (Larecoturh), mediante su plataforma Reservaciones La Ceiba, ofrece un amplio catálogo de experiencias guiadas. Caminatas por el sendero La Poza Escondida, sesiones de descenso en rapel y experiencias gastronómicas preparadas por cocineras de la comunidad de Las Mangas, entre otras, son algunas de las actividades que ofrece el destino.