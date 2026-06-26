Turismo en Honduras: nacionalidades con mayor ingreso

Con más de 1.6 millones de movimientos registrados entre enero y mediados de junio de 2026, el flujo migratorio regular en Honduras reporta una constante actividad, según información del Instituto Nacional de Migración (INM).
Para las autoridades hondureñas, este dinamismo está impulsado por el Puesto Fronterizo Terrestre El Amatillo y el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, puntos de entrada que se consolidan como los principales motores de conectividad nacional.
De acuerdo con el último reporte del Sistema de Control Biométrico Migratorio, del Instituto Nacional de Migración, la vía terrestre se consolidó como la ruta preferida por los viajeros, registrando más de un millón de movimientos en un periodo marcado por una fuerte reactivación del turismo internacional y el tránsito de ciudadanos centroamericanos.
Este moderno sistema de control de entradas y salidas de personas ha permitido agilizar los procesos de verificación, garantizando altos estándares de seguridad nacional.
La delegación fronteriza de El Amatillo se mantiene a la vanguardia como el punto de mayor tránsito en el territorio hondureño al recibir a más de 436,000 viajeros.
El aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales ratificó su liderazgo estratégico en la zona norte con una operatividad que facilitó el movimiento de más de 288,000 personas.
Al evaluar las preferencias de desplazamiento de los viajeros en su ruta hacia Honduras, el ingreso por vías terrestres superó el millón de usuarios, posicionándose en el primer escalón de conectividad con los países vecinos frente a la alternativa aérea.
El informe oficial de Migración detalla además que el flujo migratorio estuvo compuesto mayoritariamente por ciudadanos extranjeros, quienes representaron más de 910,000 personas.
Entre las nacionalidades con mayor presencia en las casillas migratorias destacan los viajeros procedentes de El Salvador, seguidos en orden de concurrencia por los visitantes de Estados Unidos, Guatemala y Nicaragua.
Se destaca el impacto positivo para la economía y el desarrollo local al confirmar que más de 530,000 de estos viajeros regulares arribaron al país con fines turísticos.