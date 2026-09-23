Suspenden juicio contra acusados del caso Delta Teams y reanudará en octubre

Tegucigalpa, Honduras. El juicio oral y público contra cuatro personas señaladas de pertenecer a la estructura denominada Delta Teams fue suspendido temporalmente y se reanudará el próximo 12 de octubre, informó Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial. El proceso se desarrolla ante los jueces de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción. En el caso figuran los ciudadanos estadounidenses Harold Joseph Green Jr. y William James Murdock, acusados por el delito de trata de personas en la modalidad de venta y renta, además de asociación para delinquir. También comparecen en este proceso el estadounidense Gary Lee Johnston y el hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera, ambos acusados por el delito de asociación para delinquir.

Silva explicó que la audiencia continuará el 12 de octubre con la evacuación de los últimos medios de prueba admitidos para las partes procesales. El portavoz aclaró que todavía no existe una fecha establecida para concluir esta etapa del juicio. Una vez finalizada la evacuación de las pruebas, el proceso deberá avanzar a la etapa de conclusiones. Posteriormente, las partes procesales realizarán sus respectivas peticiones y el tribunal determinará la fecha para la lectura del fallo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “El fallo se puede encontrar responsabilidad penal o culpabilidad o un fallo absolutorio para los cuatro antes señalados”, explicó Silva al referirse a las posibles resoluciones que puede emitir el tribunal al concluir el proceso. El juicio, que comenzó el pasado lunes 7 de septiembre, permanece bajo condición de secretividad a petición del Ministerio Público. Los jueces de la Sala Primera de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción admitieron la solicitud de la Fiscalía, por lo que parte de la información relacionada con la evacuación de la prueba no puede hacerse pública mientras se mantenga vigente la condición de secretividad. De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la estructura Delta Teams habría comenzado a operar alrededor de 2019 en el departamento de Islas de la Bahía, donde supuestamente estableció su centro de operaciones y logística. Las autoridades la vinculan con presuntas actividades de trata de personas y explotación sexual de mujeres y menores de edad, además de posibles vínculos con el tráfico de drogas y armas.

Sobre la suspensión temporal del proceso, Nelson Castañeda, director de la ASJ, consideró necesario que las instituciones involucradas soliciten información a los responsables del caso para conocer las razones de la situación. “Las supervisiones de cada institución tendrán que solicitar un reporte, un informe al fiscal y al juez para determinar qué es lo que está pasando”, afirmó Castaneda. Castañeda también expresó preocupación por las consecuencias que, a su criterio, podría generar la situación y pidió una respuesta de las autoridades. “Entonces definitivamente acá lo que esperamos es que haya una reacción pero también una acción inmediata por parte de las autoridades del Ministerio Público y Poder Judicial para solventar esta situación”, manifestó.