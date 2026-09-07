Arranca juicio contra cuatro integrantes de los Delta Teams

Los acusados son los ciudadanos estadounidenses Harold Joseph Green Jr. y William James Murdock , quienes enfrentan cargos por el delito de trata de personas en la modalidad de venta.

Tegucigalpa. La Sala I del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal comenzó este lunes 7 de septiembre el juicio oral y público contra cuatro personas señaladas de pertenecer a la estructura denominada Delta Teams.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la estructura habría iniciado operaciones alrededor de 2019 en el departamento de Islas de la Bahía, donde supuestamente instaló su centro de operaciones y logística.

En el mismo proceso judicial comparecen el estadounidense Gary Lee Johnston y el hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera, ambos acusados por el delito de asociación para delinquir.

Las autoridades vinculan a Delta Teams con una serie de actividades ilícitas, entre ellas la trata de personas y la explotación sexual de mujeres y menores de edad. Además, la investigación contempla posibles vínculos con el tráfico de drogas y armas.

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El expediente también incluye el caso de la joven hondureña Angie Peña, quien desapareció el 1 de enero de 2022 mientras se encontraba de vacaciones junto con su familia en Islas de la Bahía.

Según el informe presentado por la Fiscalía, la estructura investigada estaría relacionada con la desaparición de Peña. El Ministerio Público también ha denunciado una presunta filtración de información confidencial y posible colaboración de integrantes de la Policía Nacional y funcionarios vinculados al sistema de justicia.

En el marco de las investigaciones contra esta estructura, durante mayo de 2026 las autoridades ejecutaron el aseguramiento de dos propiedades donde funcionaba The Dock Resort. También fueron asegurados 12 vehículos que estarían relacionados con el caso.

A partir de este lunes, el Ministerio Público deberá presentar ante el Tribunal de Sentencia las pruebas que, según su acusación, demostrarían la participación de los cuatro procesados en los delitos que se les atribuyen.

Entre los elementos probatorios contemplados en el juicio figuran vaciados de teléfonos celulares, testimonios anticipados de víctimas bajo protección y análisis o peritajes financieros.

Con estas pruebas, la Fiscalía buscará sustentar sus acusaciones ante el tribunal, que deberá determinar la responsabilidad de los procesados conforme avance el juicio.